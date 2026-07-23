Tối 22/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Một thời hoa lửa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Trong không gian lắng đọng và trang nghiêm, đêm nhạc là nén tâm nhang thành kính, một hành trình đong đầy nước mắt tri ân gửi tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

NSƯT Đăng Dương.

Chương trình mở màn với bản mashup Giai điệu Tổ quốc -Linh thiêng Việt Nam qua sự kết hợp của ca sĩ Phạm Thu Hà, NSƯT Vũ Thắng Lợi, hợp xướng Sao Mai và vũ đoàn Tre. Âm điệu tự hào, linh thiêng cuộn trào như ngọn lửa thức tỉnh lòng biết ơn sâu sắc trong lòng hàng nghìn khán giả dõi theo.

Chương I với chủ đề Lên đường, khán giả được sống lại những năm tháng chiến tranh gian nguy mà hào hùng. Tiếng hát trong trẻo của Ngọc Khánh Chi cùng vũ đoàn Tre trong ca khúc Cô gái mở đường gợi nhớ hình ảnh những nữ thanh niên xung phong phơi phới sức trẻ, gác lại niềm riêng để xông pha nơi tuyến đầu. Ngay sau đó, giọng ca hào sảng của NSƯT Đăng Dương trong Bài ca Trường Sơn gây ấn tượng với khán giả.

Sang chương II Máu và hoa, không gian khán phòng chùng xuống trong những xúc cảm nghẹn ngào. Điểm chạm gây rung động trong chương trình chính là ca khúc mới Hàng bia trắng (sáng tác Nguyễn Thành Trung) qua tiếng hát đầy nội lực, thổn thức của Quán quân Sao Mai 2017 - ca sĩ, chiến sĩ Thu Thủy (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.)

Ca sĩ Thu Thuỷ.

Chia sẻ về tác phẩm, ca sĩ Thu Thủy cho biết khi nhận bản ký âm trong phòng thu, cô đã bật khóc và phải mất đến 20 phút mới có thể trấn tĩnh để cất lời hát bằng tất cả lòng biết ơn của một người lính mang màu áo lính. Sự vang lên của ca khúc càng thêm ý nghĩa khi toàn dân đang trong đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như lời thúc giục trả lại tên cho các anh.

Khác với những bản hùng ca cuộn sóng, Hàng bia trắng chọn cấu trúc trữ tình - triết lý, trên nền nhịp 6/8 nhẹ nhàng như bước chân chậm rãi giữa bạt ngàn ngôi mộ không tên, câu hát vang lên đầy trăn trở: “Em vẫn lại đi tìm / Giữa hàng hàng bia trắng / Có phải anh đang nằm / Anh vẫn chờ vẫn đợi... Anh tên gì anh hỡi? / Anh nằm mộ số mấy? / Anh có biết bạn anh? / Sao chẳng trả lời em?”.

Hình ảnh những hàng bia đá chưa ghi tên trải dài vô tận trong các nghĩa trang liệt sĩ cùng với tiếng cello của Thiên Nga và guitarist của Thanh Tùng chạm đến chiều sâu bi tráng của ký ức dân tộc.

NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Nối tiếp mạch cảm xúc tri ân, NSND Thanh Lam mang đến chất giọng cháy bỏng, da diết thông qua ca khúc Màu hoa đỏ. NSƯT Vũ Thắng Lợi thể hiện sự trầm hùng, trang trọng qua ca khúc Vành hoa lửa (Minh Quang - Nguyễn Thị Phượng).

Trong khi đó, Hòa Minzy với Nỗi đau giữa hòa bình như lời thủ thỉ về nỗi đau âm thầm nhưng dai dẳng của những người mẹ, người vợ ngóng đợi người thân trong thời bình.

Ca sĩ Hòa Minzy.

Chương II khép lại đầy xúc động với câu chuyện đời thực về gia đình liệt sĩ Đoàn Văn Khải, sau 66 năm đợi chờ khắc khoải đã xác định được ADN để đưa anh về với đất mẹ.

Chương kết của đêm nhạc mang tên Tổ quốc mùa hoa nở mở ra không gian tươi sáng, hướng tới tương lai. NSƯT Vũ Thắng Lợi rạng rỡ với Còn gì đẹp hơn tôn vinh vẻ đẹp của hòa bình và độc lập.

Khép lại chương trình là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do ca sĩ Thu Thủy, Minh Quân cùng nhóm thiếu nhi và vũ đoàn Tre thể hiện. Giai điệu rộn rã, tươi trẻ như lời hứa của thế hệ hôm nay và mai sau: sẽ luôn trân trọng giá trị của hòa bình, sống và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh vô giá của thế hệ cha anh đi trước.

Ca sĩ Thu Thuỷ thể hiện "Hàng bia trắng"

Ảnh: Sơn Hải