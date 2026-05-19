Mạng xã hội Threads tuần qua trao đổi rất sôi nổi các chủ đề về ca sĩ Hòa Minzy sau chương trình Sao Nhập Ngũ Concert 2026. Trong đó, nổi lên có bài viết với hơn 10 nghìn lượt tương tác, theo đó, một tài khoản bất ngờ đăng clip ghi lại cảnh Hòa Minzy đùa giỡn kém duyên.

Cụ thể, khi MC đang đọc lời cảm ơn các ban ngành đoàn thể và nhà tài trợ, trong khi dàn nghệ sĩ đứng nghiêm túc thì Hòa Minzy mải mê tương tác với khán giả.

Cô cũng bất ngờ đẩy ca sĩ Lyly về phía ca sĩ Anh Tú. Hòa Minzy và Lyly hết đưa đẩy lại ôm nhau, múa tay, lí lắc cười nói, chỉ trỏ suốt video. Họ càng tương tác, fan càng hú hét, có lúc át cả giọng MC.

Bài viết thu hút hơn 400 bình luận chê trách Hòa Minzy và Lyly với thái độ gay gắt. Việc đùa giỡn trước hàng nghìn người trong tình huống không phù hợp bị nhận xét là kém duyên, thiếu tinh tế.

Liên tiếp gây tranh cãi

Từ đầu năm đến nay, ca sĩ Hòa Minzy liên tiếp gây tranh cãi.

Trước vụ đùa giỡn kém duyên tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026, Hòa Minzy từng trở thành tâm điểm của chỉ trích vì bị cho rằng "cướp sóng" tại Lễ trao giải Mai Vàng hồi cuối tháng 1.

Khi thắng giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, cô xin phép BTC và Soobin mời bố mẹ cùng lên sân khấu chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt.

Điều đáng nói, đây là phần nhận giải chung của Hòa Minzy và Soobin cho hạng mục Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Hành động của nữ ca sĩ bị cho là ảnh hưởng đến thời lượng chương trình truyền hình trực tiếp và phần phát biểu của Soobin.

Cách đây không lâu, Người Việt mình thương nhau - sản phẩm do Hòa Minzy và ca sĩ Cẩm Ly thể hiện gây tranh cãi bởi câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Khi một khán giả cho rằng câu hát không hợp lý, Hòa Minzy phản hồi: "Thì căn bản là nghĩa bóng mà chị". Sau đó, tranh cãi bùng nổ và lên đến đỉnh điểm khiến Hòa Minzy càng nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Ca sĩ Hòa Minzy liên tiếp gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Cũng trong nửa đầu năm nay, Hòa Minzy công bố vị hôn phu là Đại úy Thăng Văn Cương. Ban đầu, cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc nhưng sau đó, Hòa Minzy lại bị cho là chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư khi liên tục cập nhật về tình cảm lứa đôi, từ chuyện được cầu hôn thế nào, phản ứng của con riêng ra sao đến loạt ảnh, clip hai người ôm ấp, hôn nhau tình tứ.

Lúc này, không ít người dùng mạng tỏ ra ngán ngẩm, nhắc nhở Hòa Minzy nên tiết chế, chia sẻ chuyện đời tư một cách chừng mực. Bên cạnh đó, một số clip hát live của Hòa Minzy cũng trở thành đề tài bàn tán.

Sự xuất hiện đáng chú ý của biệt danh "Hòa Sorry"

Cần làm rõ rằng không phải mọi chỉ trích đến hướng Hòa Minzy đều đúng.

Đơn cử vụ "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu", Hòa Minzy chỉ là ca sĩ được đơn vị sản xuất dự án Vietnam Love thuê hát bài Người Việt mình thương nhau. Người sáng tác là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Từ người hoàn toàn không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm, Hòa Minzy dại dột khi trực tiếp phản hồi về câu hát - vốn là việc của người sáng tác.

Vì vậy, khi tranh cãi leo thang, rất khó để Hòa Minzy không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.

Xa hơn, câu hỏi: "Vì sao Hòa Minzy bị chỉ trích nhiều hơn Cẩm Ly?" chính là câu trả lời cho nguy cơ mà ca sĩ này đang đối diện.

Việc Hòa Minzy liên tiếp gây tranh cãi khiến một bộ phận khán giả nhớ lại quãng thời gian thị phi trước đây của cô. Ảnh: Tư liệu

Bởi trong nửa đầu năm 2026, biệt danh "Hòa Sorry" lần đầu xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

5 năm đầu sự nghiệp của Hòa Minzy (2014-2019), bỏ qua loạt ồn ào liên quan tình ái, nữ ca sĩ khi ấy liên tục mắc lỗi như khoe mẽ, làm màu, mắng từ fan đến anti-fan.

Đỉnh điểm là vụ Hòa Minzy đeo thẻ ban tổ chức, mang máy ảnh vào khu vực phòng chờ của nhóm BTS tại sự kiện Soribada Best K-Music Awards (SOBA) 2018. Hành vi của cô bị nhận định là mạo danh và xâm phạm đời tư các ca sĩ Hàn Quốc, bị so sánh với fan cuồng.

Để xoa dịu dư luận, Hòa Minzy phải quay clip cúi gập đầu xin lỗi, từ đó biệt danh "Hòa Sorry" ra đời.

Theo thời gian, Hòa Minzy tập trung vào sự nghiệp, tìm ra hướng đi đúng trong âm nhạc và xử sự thận trọng hơn, hầu như không xảy ra scandal lớn. Tên tuổi cô đi lên, hình ảnh cũng tốt hơn và khán giả dần quên đi biệt danh không mấy hay ho năm nào.

Năm 2025, Hòa Minzy có bước nhảy vọt trong sự nghiệp với siêu phẩm Bắc Bling và liên tiếp gây ấn tượng tại các đại lễ A50, A80. Không chỉ trở thành sao hạng A, cô còn "gặt hái" hầu hết giải thưởng trong năm.

Hòa Minzy cần cẩn trọng, kể cả những scandal nhỏ, nếu không muốn đánh mất thành quả đã nỗ lực gầy dựng. Ảnh: FBNV

Song với loạt ồn ào nửa đầu năm 2026, Hòa Minzy đang làm sứt mẻ không ít niềm tin, thiện cảm từ công chúng. Sự tái xuất của biệt danh "Hòa Sorry" là minh chứng rõ nét nhất.

Trở lại với câu hỏi: "Vì sao Hòa Minzy bị chỉ trích nhiều hơn Cẩm Ly?" trong vụ "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu", điểm mấu chốt là sự khác biệt lớn trong thương hiệu cá nhân mà hai ca sĩ này gầy dựng.

Xuyên suốt 33 năm sự nghiệp, Cẩm Ly "sạch bóng" scandal; hành vi, phát ngôn luôn điềm đạm, chừng mực, thậm chí xứng đáng là hình mẫu để các thế hệ đàn em học hỏi.

Ngược lại, thương hiệu cá nhân của Hòa Minzy có một phần được xây nên bởi chuỗi ồn ào cùng tính cách bốc đồng, xốc nổi, thiếu tiết chế ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Từ cột mốc 2019 đến nay, Hòa Minzy cho thấy cô đã nỗ lực điều chỉnh hành vi, phát ngôn để cải thiện hình ảnh trong công chúng.

Thay vì "ngủ quên trên chiến thắng", nữ ca sĩ cần tiếp tục duy trì điều này, tránh việc gây thêm tranh cãi nếu không muốn đánh mất hoàn toàn thiện cảm từ đám đông cùng những thành quả mà bản thân nỗ lực đạt được trong nhiều năm.

Lê Thị Mỹ Niệm