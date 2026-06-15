Diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội, concert Thanh xuân được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Ông Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh, bằng sự tham gia của các nghệ sĩ và sự hưởng ứng của đông đảo khán giả trẻ, concert Thanh xuân sẽ tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần ký ức của mình, đồng thời cảm nhận rõ hơn nhịp đập của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay: năng động, tự tin, sáng tạo, nhân văn và đầy khát vọng", Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An phát biểu tại họp báo chiều 15/6.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC, điều đẹp đẽ nhất mà âm nhạc mang lại bên cạnh những giai điệu hay còn là khả năng chạm tới trái tim con người, nuôi dưỡng sự đồng cảm, tình yêu thương và những cảm xúc tích cực.

Một thanh âm có thể khiến chúng ta nhớ hơn về quê hương. Một giai điệu có thể khiến những người xa lạ cảm thấy gần nhau hơn. Một bài hát có thể khiến người trẻ tìm thấy niềm tin, sự sẻ chia và lý do để thêm trân quý cuộc sống tươi đẹp này.

Với những ý nghĩa đó, concert Thanh xuân sẽ trở thành bản hòa ca của khát vọng, nơi hàng chục nghìn người trẻ trực tiếp tham dự và hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến cùng hòa chung nhịp đập, hướng về tương lai của đất nước bằng tất cả tình yêu thương.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức.

Concert Thanh xuân gồm 3 chương: Ngọn lửa thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc; Khát vọng thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay; Thanh xuân rực rỡ mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.

"Chương trình sẽ làm mới những ca khúc gắn với thanh xuân, lý tưởng, tình nguyện, hòa bình, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn lên của người trẻ, để những giai điệu quen thuộc có đời sống mới trên sân khấu, gần hơn với nhịp nghe và thói quen thưởng thức của khán giả hôm nay", nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii (Hồ Võ Thanh Thảo), Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại concert Thanh Xuân có những gương mặt từng được vinh danh Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có thành tích nổi bật đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.

Ca khúc "Bắc Bling" của Hoà Minzy: