Ngày 2/11, bà Dương Thị Len, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai cha con tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân phát hiện ông Trương Công Giang (SN 1975, trú thôn Tam Phong, xã Tam Giang) nằm trước cửa nhà trong tình trạng bị thương nặng, bên cạnh có một con dao dính máu.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Giang đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng điều tra, truy tìm hung thủ.

Qua khám nghiệm và rà soát tại hiện trường, công an xác định con dao gây án thuộc sở hữu của gia đình nạn nhân.

Nghi phạm được xác định là Trương Công Tiến (SN 1996) - con trai của nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Tam Giang đã tổ chức lực lượng truy tìm Tiến.

Đến rạng sáng 2/11, lực lượng công an phát hiện Tiến đã treo cổ tử vong trên cây sầu riêng trong rẫy của gia đình, cách hiện trường khoảng 400m.