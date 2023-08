Sáng 5/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã bắt giữ được đối tượng Lộc Văn Hoàn (SN 1997, ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng này lẩn trốn tại Trung Quốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng Lộc Văn Hoàn do lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. Ảnh CACC.

Công an xác định, đây là đối tượng trước đó gây ra vụ án giết người tại địa phương, nạn nhân chính là bố đẻ của đối tượng.

Cụ thể, ngày 12/7/2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông L.V.T. (SN 1972, ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) bị con trai ruột là Lộc Văn Hoàn dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong, Công an huyện Văn Lãng đã tổ chức xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng liên quan.

Bị can Lộc Văn Hoàn tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Theo lời khai ban đầu của Lộc Văn Hoàn, vào tối 12/7, Hoàn cùng bố ngồi ăn cơm uống rượu với một số người tại nhà. Sau khi mọi người về, giữa Hoàn và bố xảy ra mẫu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hoàn dùng dao chém nhiều nhát khiến bố đẻ tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 18/7, Công an huyện Văn Lãng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Văn Hoàn về tội giết người.

Tuy nhiên, nghi phạm bỏ trốn sang Trung Quốc, Công an huyện Văn Lãng đã gửi hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra, phối hợp truy bắt theo thẩm quyền.

Thực hiện cơ chế hợp tác quốc tế, Công an tỉnh đã có thư trao đổi đề nghị đơn vị chức năng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng Lộc Văn Hoàn.

Ngày 1/8, Tổng đội Trinh sát hình sự Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thông báo đã bắt giữ được Lộc Văn Hoàn và tổ chức bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.