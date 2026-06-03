Ngày 3/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, trú tại Phú Thọ) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, do nảy sinh tình cảm nam nữ, tháng 7/2024, Hưng chuyển tới phòng trọ của chị Nguyễn Phạm Xuân M. để chung sống.

Quá trình sống chung, hai người phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc, đồng thời Hưng nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người khác.

Bị cáo Trần Văn Hưng. Ảnh: TP

Khoảng 23h30 ngày 21/9/2024, Hưng và chị M. tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Hưng lấy dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt và tay chị M.

Vẫn chưa hả giận, bị cáo lấy một con dao khác đâm vào lưng, cổ người tình khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Thấy chị M. đã tử vong, Hưng cầm dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Khoảng 23h40 cùng ngày, bà Phạm Thị Kim L. (chủ nhà trọ) phát hiện vụ việc nên đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (cũ), tiến hành kiểm tra phòng trọ của chị M. và phát hiện nạn nhân đã tử vong, còn Hưng bị thương.

Theo kết quả giám định, nạn nhân M. tử vong do đa vết thương, trong đó có vết đâm thấu ngực gây thủng phổi trái, thủng quai động mạch chủ...

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.