Một giao dịch rút tiền có dấu hiệu bất thường vừa được nhân viên KienlongBank kịp thời phát hiện và ngăn chặn, giúp khách hàng tránh nguy cơ mất 900 triệu đồng.

Khách hàng là bà H.T.K.D đến quầy giao dịch tại KienlongBank Bà Rịa Vũng Tàu (TPHCM) và yêu cầu rút 900 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Thấy khách hàng liên tục nhận tin nhắn thúc giục từ một tài khoản mạng xã hội, nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã đề nghị khách hàng tạm dừng giao dịch để xác minh.

Khi được phép kiểm tra điện thoại, nhân viên ngân hàng phát hiện chuỗi tin nhắn mang nhiều dấu hiệu điển hình của các vụ lừa đảo đã được cảnh báo, đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo tinh vi để thúc ép chuyển tiền.

Nhờ sự thuyết phục kịp thời của lực lượng Công an phường và cán bộ nhân viên ngân hàng, giao dịch có nguy cơ gây thiệt hại 900 triệu đồng của khách hàng đã được ngăn chặn kịp thời.

Sự việc trên cho thấy, càng về dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo càng tăng cường lừa đảo với các kịch bản như: mua vé máy bay/tàu/xe, hoặc đặt phòng khách sạn/dịch vụ; giả mạo nhân viên ngân hàng.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đối tượng mạo danh nhân viên các hãng vé, các đại lý bán vé... tạo ra các trang website, trang mạng xã hội nhìn tương tự như các thương hiệu thật. Sau đó, đăng các bài viết quảng cáo bán vé máy bay, vé tàu, vé xe, hoặc đặt phòng khách sạn, dịch vụ với giá rẻ, hoặc có nhiều chương trình khuyến mãi.

Khi khách hàng liên hệ, chuyển tiền giữ chỗ, đối tượng sẽ chặn liên hệ, hoặc khách hàng nhấp vào link/cài app theo yêu cầu sẽ bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa.

Với kịch bản giả mạo nhân viên ngân hàng, đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo với khách hàng về chương trình ưu đãi lãi suất cuối năm, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ hiện tại, mở thẻ mới... Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng, tên truy cập, mật khẩu, OTP. Hoặc đối tượng yêu cầu nhấp vào link giả mạo để nhập các thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng số. Hoặc, quét mã QR/chuyển khoản phí làm hồ sơ vay, mở thẻ...

Hầu hết trong các kịch bản lừa đảo, đối tượng dẫn dụ khách hàng vào những tình huống khẩn cấp, để khách thực hiện ngay, dẫn đến rủi ro khách hàng bị mất tiền, bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa.

Một khi nhấp vào link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của đối tượng, khách hàng có thể bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa, dẫn đến lộ hoặc mất thông tin bảo mật. Cùng với đó, tiền trong tài khoản/thẻ của khách hàng có khả năng bị chiếm đoạt.

Các ngân hàng khuyến cáo không cung cấp thông tin bảo mật (tên truy cập, mật khẩu, mật mã Safekey, mã OTP, thông tin thẻ, hình ảnh sinh trắc học) cho bất cứ ai, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng.

Các ngân hàng đều khẳng định KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này qua điện thoại, email, SMS hay mạng xã hội.

Khách hàng được khuyến cáo không bấm vào link lạ, hoặc cài app không rõ nguồn gốc. Chỉ tải và cài đặt ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng chính thức là App Store (IOS) hoặc Google Play/CH Play (Android). Tuyệt đối không tải ứng dụng từ các liên kết lạ, website không rõ nguồn gốc hoặc các tệp tin (.apk) được gửi qua tin nhắn.

Khách hàng chủ động nhập sai mật khẩu 5 lần để khóa quyền đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến, hoặc chủ động khóa thẻ trên kênh dịch vụ Mobile Banking ngay khi phát hiện dấu hiệu hoặc nghi ngờ bị lừa đảo/lộ lọt thông tin bảo mật.

Trường hợp khẩn cấp khi bị gian lận/nghi ngờ lộ thông tin giao dịch, khách hàng liên hệ ngay số hotline của ngân hàng để được hỗ trợ.