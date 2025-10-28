Ngân hàng Vietcombank vừa ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.

Qua kiểm tra, Vietcombank xác định đây là vụ việc lừa đảo theo kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin thẻ và mã OTP của khách hàng.

Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng nhiều lần liên hệ, giả danh nhân viên Vietcombank để hướng dẫn khách hàng mở thẻ mới và cung cấp mã OTP. Lợi dụng tâm lý tin tưởng và mong muốn được sử dụng thẻ hạng cao cấp hơn, đối tượng đã dẫn dụ khách hàng kích hoạt thẻ, cung cấp thông tin giao dịch, sau đó chiếm đoạt tiền.

Sau khi xảy ra sự việc, Vietcombank khẳng định hệ thống công nghệ, quy trình bảo mật và vận hành chuyển phát thẻ của ngân hàng hoàn toàn an toàn, bảo mật. Các giao dịch trong vụ việc đều hợp lệ, có xác thực bằng OTP do chính khách hàng cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietcombank đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khóa thẻ, tra soát giao dịch, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ.

Việc lừa đảo qua các nền tảng mạng xã hội diễn ra ngày càng nhiều, với các chiêu thức tinh vi và liên tục thay đổi nhằm lấy được mã xác thực (OTP) để thực hiện chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngân hàng liên tục cảnh báo các chiêu thức lừa đảo.

Theo khuyến cáo của các ngân hàng, thời gian gần đây, tội phạm mạng liên tục thay đổi chiêu thức, tập trung vào việc dẫn dụ khách hàng phát hành hoặc nâng hạng thẻ cao cấp để chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Đối tượng lấy thông tin số điện thoại từ các nguồn mua bán dữ liệu trên mạng xã hội, hoặc các hội nhóm. Sau đó, chúng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện mời chào để đạt điều kiện có được tấm thẻ cao cấp và hưởng ưu đãi quyền lợi hấp dẫn.

Kịch bản phổ biến gồm: Phát hành thẻ Debit quốc tế, nộp tiền để duy trì số dư tài khoản, chi tiêu bằng thẻ Debit để đạt doanh số cao và đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn cấp thẻ cao cấp nhiều ưu đãi.

Trong quá trình tương tác, đối tượng thao túng tâm lý khách hàng để lấy thông tin cá nhân như số dư tài khoản, ngày phát hành thẻ, ngày nhận thẻ, thông tin thẻ, mã OTP... sau đó thực hiện chiếm đoạt tiền.

Đây là hình thức lừa đảo giả mạo phổ biến, được nhiều ngân hàng cảnh báo liên tục trên truyền thông đại chúng, website, ứng dụng ngân hàng điện tử và tin nhắn OTT/email gửi trực tiếp đến khách hàng.

Liên quan đến thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi tin nhắn giả mạo "tài khoản bị khóa", "nâng hạn mức thẻ", "quay số trúng thưởng"... nhằm đánh cắp thông tin thẻ và mã OTP, từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trước tình trạng này, các ngân hàng khẳng định chỉ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng qua website chính thức, ứng dụng ngân hàng điện tử, tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc các chi nhánh/phòng giao dịch.

Ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật), mã OTP, mật khẩu đăng nhập qua bất kỳ hình thức nào.

Các ngân hàng khuyến cáo, tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV), OTP, tên đăng nhập và mật khẩu SmartBanking cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Không truy cập đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, không nhập thông tin bảo mật vào các trang web không chính thức.

Không cung cấp mã OTP trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng của giao dịch, khi để lộ, kẻ gian có thể chiếm đoạt tiền của khách hàng ngay lập tức.