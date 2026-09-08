10 cây lê, 14 cây táo đồng loạt chín rộ, trái vàng, trái đỏ lúc lỉu trên cành. Quanh vườn, những giàn nho vẫn trĩu trái. Cả vườn rau xanh mướt đủ loại như rau muống, mùng tơi, súp lơ, bí xanh, bí đỏ...

Cuối tuần, chị Quỳnh và con gái 14 tuổi lại tranh thủ thu hoạch những giỏ lê, táo tươi rói rồi tỉ mỉ rửa sạch, làm nước ép, bánh ngọt.

Mùa táo, lê chín trĩu cành trong vườn nhà chị Quỳnh những ngày đầu tháng 9

Sau 6 năm chuyển tới sống ở khu vực không có bất cứ gia đình người Việt nào, vợ chồng chị Quỳnh cùng các con cũng đã quen. Hằng ngày, anh chị làm vườn để tự cung tự cấp thực phẩm.

"Nghỉ hưu sớm" ở khu vườn 5.700m2

Chị Quỳnh chia sẻ, năm 2019, gia đình sang Hy Lạp định cư theo diện đầu tư. Một năm sau, họ rời trung tâm thành phố Thessaloniki, chuyển ra ngoại ô sinh sống.

"Khi ấy, tại khu đất có một ngôi nhà 2 tầng do chủ cũ xây dựng sẵn nhưng chưa hoàn thiện. Khu vườn rộng lớn có khoảng 50 gốc oliu cùng một vài cây mận, cherry, nhót tây, lựu... Theo luật định cư, vợ chồng tôi không được đi làm thuê. Chúng tôi quyết định nghỉ hưu sớm, bắt đầu cải tạo nhà, làm vườn, cố gắng tạo ra một không gian sống mang hình ảnh Việt Nam để vơi bớt nỗi nhớ quê hương", chị kể.

Vườn oliu rộng lớn

Ban đầu, vợ chồng chị Quỳnh lầm tưởng khí hậu miền Bắc Hy Lạp giống miền Bắc Việt Nam. Chồng chị từng về Hà Nội tìm mua hạt giống, các loại cây lưu niên đặc trưng để mang sang gieo, trồng, mong muốn tạo nên một khu vườn Việt ở Đông Nam châu Âu. Thế nhưng, sau mùa đông tuyết rơi dày đặc, những gốc cây lưu niên chết hàng loạt.

"Đến nay, trong số những cây giống mang từ Việt Nam sang, khu vườn chỉ còn lại một cây bưởi Diễn", chị Quỳnh kể.

Rút kinh nghiệm, vợ chồng chị Quỳnh dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phương pháp nông nghiệp tại địa phương. Họ cải tạo đất, ủ phân hữu cơ và chọn các giống rau, trái phù hợp.

Chị Quỳnh trồng rau xanh vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 11 hằng năm. "Các loại rau xanh Việt Nam đều phát triển tốt, duy có rau ngót tôi thử trồng nhiều lần vẫn không thành công. Ngoài rau xanh, tôi còn trồng được dưa bở, dưa hấu, ngải cứu, hành tỏi... Có những bữa ăn của gia đình 100% nguyên liệu tự cung tự cấp", chị Quỳnh kể.

Chị Quỳnh tự trồng nhiều loại rau, gia vị Việt Nam để nấu cơm cho gia đình

Về cây ăn trái, anh chị chọn các giống thích nghi tốt như lê, táo và nho. Anh chị chặt bỏ 2 gốc oliu già trong vườn, dành chỗ trồng hai luống nho chuyên dùng để ủ rượu. Trong khi đó, hàng rào quanh nhà được tận dụng để dựng giàn, trồng nho ăn trái.

Gia đình hiện có hơn 10 giống nho ăn trái, mỗi giống thường trồng hai cây - một cây cho quả sớm và một cây cho quả muộn. Nhờ vậy, mùa thu hoạch nho trong vườn kéo dài từ giữa tháng 7 đến tận tháng 12.

Những giàn nho trĩu trái quanh vườn

Oliu từ gần 50 gốc trong vườn được họ thu hoạch, chuyển tới nhà máy để ép dầu. Gần 100 lít dầu mỗi năm được chị Quỳnh biếu bạn bè, hàng xóm và để dùng trong gia đình.

"Gia đình tôi không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học, chỉ lắp hệ thống tưới tự động cung cấp nước sạch", chị Quỳnh cho hay.

Gia đình chị tự thu hoạch oliu

Tự làm mắm, ủ rượu nho

Dù sống xa quê hương nhưng gia đình chị Quỳnh thường xuyên nấu đồ ăn Việt.

Để có nước mắm dùng quanh năm, chị Quỳnh học công thức từ một người bạn ở Hà Nội rồi tự ủ. Chị cho biết, mỗi mẻ mắm được ủ theo công thức 4kg cá tươi, 1kg muối thô và 1 quả dứa. Hỗn hợp ủ trong hai năm, sau đó lọc và phơi nắng thêm 6 tháng.

"Vợ chồng tôi vốn không có kinh nghiệm làm nông nghiệp và cũng không biết làm mắm, làm bún... Chúng tôi cùng nhau học, thử nghiệm.

Như việc làm mắm, trước đây, việc lọc thủ công khiến hai vợ chồng mất khoảng 2 ngày cho mỗi mẻ. Sau đó, vốn là kỹ sư cơ khí, chồng tôi tự thiết kế máy ép và máy lọc để rút ngắn thời gian và giảm công sức", chị cho hay.

Nước mắm chị Quỳnh tự ủ

Hiện, chị Quỳnh còn ủ thành công cả mắm tôm và tự làm bún tại nhà. Ở châu Âu nhưng bữa ăn của gia đình vẫn thường xuyên có bún đậu, bún lá chấm gạch mua, bún ốc nguội, chả cá,...

Chị Quỳnh làm các món ăn Việt từ nguyên liệu trong vườn nhà

Khi chuyển tới khu vực thảo nguyên này sinh sống, vợ chồng chị thấy nhà hàng xóm nào cũng trồng nho và tự ủ rượu. Họ cũng tìm hiểu, tự học cách làm.

Theo chị Quỳnh, nho ăn trái và nho làm rượu là hai nhóm giống khác nhau. Những giống dùng để làm rượu vang có vị thơm, ngọt và lớp vỏ phù hợp cho quá trình lên men. Đây cũng là loại cây thích nghi tốt với khí hậu khô hạn ở khu vực gia đình sinh sống, cùng với ô liu và sung Mỹ.

Ngày thu hoạch, anh chị phải dậy rất sớm, cắt nho từ khi mặt trời chưa lên. Nho sau khi thu hoạch được vặt cuống, đưa vào ủ khoảng hai tuần. Khi lượng đường trong rượu giảm gần về 0, phần bã được lọc bỏ rồi chuyển rượu sang bình thủy tinh lớn có khóa khí. Sau khi quá trình lên men chậm lại và bã lắng xuống đáy, rượu tiếp tục được chuyển sang thùng gỗ sồi để ủ.

Chị Quỳnh tâm sự, cuộc sống xa quê hương có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vợ chồng chị cũng may mắn nhận được sự quý mến, giúp đỡ của người dân địa phương.

Sau nhiều năm sống ở đây, chị nhận thấy người Hy Lạp có những nét văn hóa khá gần gũi với người Việt, từ việc coi trọng gia đình, thích sống quây quần nhiều thế hệ đến sự kính trọng dành cho ông bà, cha mẹ. Họ thân thiện, tốt bụng và hào sảng, giúp gia đình Việt cảm thấy bớt xa lạ trên vùng đất mới.

Một góc vườn được chị Quỳnh trồng hoa hồng

Chị Quỳnh làm bánh dẻo, bánh nướng mỗi dịp Trung thu. Chị cũng hay làm bánh lê, bánh táo từ trái cây vườn nhà để gia đình, bạn bè thưởng thức.

Ảnh: NVCC