Rời phố về quê thỏa đam mê làm vườn

Đào Công Thanh Duy (SN 1994, quê ở Long An, nay là xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) từng có 6 năm làm việc ở một trung tâm văn hóa tại TPHCM. Chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, giỏi giang từng thích nghi rất tốt với môi trường làm việc và cuộc sống nơi phố thị.

Căn nhà lá 40m2 của Duy

Thanh Duy có niềm đam mê bất tận với công việc trồng hoa, làm vườn. Nơi quê nhà, bố mẹ anh trồng một vườn cây ăn quả và một vườn lan. Trong 6 năm làm việc ở TPHCM, anh thường xuyên về quê trong ngày để có thể chăm sóc khu vườn của gia đình.

“Có những ngày, tôi chạy xe về quê vào lúc tan tầm để chăm sóc vườn lan, rồi đến 23h lại chạy xe trở về thành phố để sáng hôm sau đi làm. Tình yêu với công việc làm vườn, trồng hoa của tôi cứ thế càng thêm mãnh liệt”, Duy kể.

Không gian sống thơ mộng của Thanh Duy

Năm 2022, sau rất nhiều trăn trở, Duy quyết định bỏ phố về quê để được thỏa đam mê.

“Khi về quê, tôi đã để dành được một khoản tiền tiết kiệm và tích lũy được một số kinh nghiệm trồng trọt. Hơn hết thảy, tôi đã chuẩn bị một tâm hồn phơi phới, đón nhận cuộc sống bình yên nhưng cũng đầy thú vị nơi quê nhà”, Duy nói.

Cuộc sống mới đầy thú vị

Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng thời gian đầu về quê, Thanh Duy cũng có nhiều bỡ ngỡ. Việc phải bắt đầu lại mọi thứ khiến anh rối rắm, hơn nữa, anh lại làm một mình, chỉ thi thoảng bố mẹ mới sang phụ giúp.

Duy tự trồng rau, nuôi gà nơi quê nhà

Trên mảnh đất của bố mẹ, Duy dựng một căn nhà nhỏ bằng lá dừa nước theo phong cách đặc trưng của nhà lá miền Tây. Căn nhà 40m2 có nhà chính và bếp, phía trước là khoảng sân trống để trồng hoa. Bên hông nhà là vườn rau và xung quanh là nơi trồng cây ăn trái, chăn nuôi gà vịt. Phía xa xa, Duy đào một chiếc ao nhỏ để thả cá.

“Tôi trở thành người nông dân đúng nghĩa với mô hình vườn - ao - chuồng được phân bổ hợp lý”, Duy cười nói.

Hơn 3 năm qua, Duy miệt mài với khu vườn của mình. Phía trước nhà, anh trồng hoa phong lan, hoa sen và hoa hồng. Vườn hồng hơn 100 gốc với những giống hồng đa dạng, sau nhiều năm được Duy chăm sóc tỉ mỉ, đã thay phiên nhau nở rộ, tạo nên không gian đầy thơ mộng.

Duy trồng rất nhiều loại hoa xung quanh nhà

Để có hoa đẹp, Duy tốn khá nhiều công sức, chi phí và thời gian chăm sóc. Có thời gian, anh phải mày mò học hỏi trong sách, xin kinh nghiệm của mọi người để có cách chăm sóc tốt nhất, giúp hoa nở đều và đẹp. Vất vả là vậy nhưng anh vẫn rất vui vì được thỏa đam mê.

“Từ ngày về quê, mỗi dịp Tết tôi đều trồng thêm 300 chậu hoa để trang trí nhà cửa. Các loại hoa trang trí tôi chọn là vạn thọ, hướng dương, mãn đình hồng, cúc, cát tường, mào gà...”, Duy nói.

Tại khu vườn bên hông nhà, Duy trồng các loại rau theo mùa. Anh còn trồng nhiều loại cây ăn trái và chăn nuôi.

Những năm qua, Duy sống một mình tại căn nhà lá, bố mẹ anh sống cách đó khoảng 200m. Anh đã có những tháng ngày hạnh phúc và bình yên khi được sống trong không gian thơ mộng, xanh mát do chính mình tạo dựng.

Bữa cơm ngon nấu từ rau trái thu hoạch trong vườn nhà

Mỗi ngày, Duy dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc khu vườn. Thời gian rảnh, anh dựng chân máy, quay video về căn nhà, vườn hoa, vườn cây của mình cho mọi người xem. Thi thoảng, anh rủ bạn bè đến chơi để trải nghiệm không gian sống trong lành, xanh mát.

Những dịp Tết, anh và bạn bè cùng nhau gói bánh tét ở căn nhà lá, nấu những món ăn ngon để tận hưởng không khí Tết cổ truyền.

“Mọi người nói rằng, căn nhà của tôi là nơi để chữa lành. Đến đây, họ cảm thấy bình yên, tĩnh lặng, hoàn toàn tách khỏi áp lực công việc, cuộc sống”, Duy chia sẻ.

Rời phố về quê, Duy cảm thấy mình “được” nhiều hơn “mất”. Anh thấy mình trẻ trung, tự do và yêu đời hơn khi được làm công việc yêu thích.

Sau những năm tháng ấy, Duy hiểu rằng "trong cuộc sống, nếu biết đủ thì sẽ đủ”. Anh tận hưởng cuộc sống “tự cung tự cấp”, ăn rau tự trồng, cá thịt tự nuôi, thi thoảng mới phải đi chợ mua thêm một số đồ dùng thiết yếu.

“Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở gần cha mẹ, được làm những điều mình muốn, được sống và làm việc với đam mê của mình. Với tôi, ‘rời phố về quê’ là một trong những quyết định đúng đắn trong đời”, Duy cười nói.

Ảnh: Lạc về quê