Cải tạo khoảng sân vì chủ trọ

Lạc Dương Thiệu (tên thường gọi là Tú, SN 1995, quê Tiền Giang cũ) là công nhân của một công ty may ở Đồng Tháp. Anh sống tại một dãy trọ gần công ty, có 9 phòng, mỗi phòng khoảng 20m2.

Khoảng sân khoảng 3m2, nơi Tú thỏa thích trồng cây

Suốt 5 năm qua, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Tú. Với anh, đó không chỉ là một phòng trọ để trở về mỗi đêm, mà còn là không gian để thỏa sức trồng rau, trồng hoa và hòa mình vào thiên nhiên, cây cỏ.

Dãy trọ nơi anh ở liền với nhà của chủ trọ. Phía sau dãy trọ là một khoảng sân nhỏ với diện tích 3m2, bờ tường và nền sân đều là xi măng.

Khoảng 4 năm đầu ở đây, khoảng sân đó với Tú rất đỗi bình thường, chỉ là nơi để ngồi hít hà không khí. Đến năm 2024, anh bỗng nảy ra ý tưởng trồng một cây dưa leo, bọc quanh hàng rào để tạo không gian xanh mát. Xin phép ý kiến chủ trọ, anh được ủng hộ nhiệt tình.

Bằng đam mê và sự kiên trì, Tú gây dựng được khu vườn đẹp mê

Tú xin thùng xốp, mua đất, phân về trộn rồi mua giống dưa leo về trồng. Anh chăm sóc “mát tay” nên chẳng mấy cây đã ra trái. Cảm giác thu hoạch trái dưa leo do chính tay mình trồng khiến Tú nhớ mãi.

“Thời điểm đó, anh chủ nhà nơi tôi trọ mắc bệnh ung thư, phải gác lại công việc ở xa, về nhà sống để tiện vợ chăm sóc. Mỗi ngày, anh đều ra sân ngắm cây. Khi thấy cây dưa leo ra trái, anh vui lắm.

Thấy anh vui vẻ, tôi càng có động lực trồng thêm nhiều loại rau, trái. Tôi muốn anh có chút không gian xanh mát để vơi đi nỗi đau bệnh tật”, Tú kể.

Từ dân “tay ngang”, Tú quyết định nghiêm túc với công việc này. Anh xin thùng xốp, chai, lọ nhựa về để trồng cây, mua dây thép về làm giàn. Khoảng sân nhỏ hẹp được anh tận dụng triệt để, ngay cả hàng rào sắt cũng được tận dụng để trồng những giống cây leo giàn.

Các loại rau trái Tú trồng được

Tú phải đi mua từng bao đất về, trộn với phân mục rồi chia ra thùng xốp, chai nhựa. Dẫu vất vả, anh vẫn không tiếc thời gian, công sức.

“Khi trồng được vài loại cây ra trái, tôi thích lắm. Tôi liên tục lên mạng đặt hạt giống về trồng. Thậm chí tôi còn cắt hẳn tiền ăn vặt để dành mua đất, giống cây và phân bón. Việc chăm cây mang lại cho tôi niềm vui và sự an yên, nên tôi chẳng tiếc thời gian, công sức hay tiền bạc”, Tú kể.

Tuy nhiên, việc làm vườn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lúc cây ra trái không to, rau bị sâu gặm sạch, đất cằn cỗi, thiếu chất dinh dưỡng... khiến Tú bối rối.

Anh lại tìm đến các hội nhóm đam mê trồng cây để học hỏi kinh nghiệm. Trồng rau ở xóm trọ, Tú nói “không” với thuốc trừ sâu. Thay vào đó, anh dùng hỗn hợp tỏi, ớt, gừng, cứ cách 3 ngày phun 1 lần để diệt sâu bệnh.

Về phần dinh dưỡng của cây, anh thường dùng phân trùn quế và phân bò, thi thoảng mới dùng phân hóa học cho các loại cây ăn trái.

“Tôi cặm cụi làm một mình chứ không nhờ ai hỗ trợ. Trồng cây tưởng dễ nhưng sự thật là phải đúng kỹ thuật mới cho kết quả”, Tú nói.

Niềm đam mê vun đắp tâm hồn

Theo thời gian, khoảng sân nhỏ của Tú được phủ xanh bởi hàng loạt rau củ, cây trái như: cải ngọt, rau muống, cải bẹ, dưa leo, dưa gang, dưa hấu, bầu, bí, mướp, cà chua...

Ngay cả những loại rau quả khó trồng như: cải kale, cải wasabi, cải mèo, ớt chuông, táo, cóc, dâu tây... qua bàn tay chăm sóc của chàng trai Đồng Tháp, cũng xanh tốt và ra trái lúc lỉu.

“Ngày nào anh chủ trọ cũng ra sân ngắm vườn rau rồi hỏi cây gì, quả gì... Tôi thấy tinh thần anh phấn chấn lắm. Nhưng định mệnh khó cầu, anh đã không qua khỏi. Tôi nhớ, anh đợi mãi giàn bí ra trái mà trái chưa kịp ra anh đã mất rồi”, Tú xúc động kể.

Giờ đây, Tú vẫn miệt mài với niềm đam mê trồng rau ở khoảng sân trọ nhỏ hẹp. Mỗi ngày, anh dậy sớm tưới tắm cho cây rồi mới đi làm. Có những ngày tăng ca đến tối muộn, anh vẫn hì hục trộn đất, trồng giống mới, tưới nước cho cây rồi mới ăn uống, nghỉ ngơi.

Rau xanh tốt trong khu vườn của Tú

Từ ngày có rau, trái trong vườn, Tú ít khi phải đi chợ mua. Thậm chí, anh còn mang biếu, tặng chị chủ trọ, hàng xóm và đồng nghiệp. Được tặng những mớ rau, trái cây sạch 100%, ai nấy đều vui mừng, trân trọng.

Rau quả thu hoạch được, Tú ăn không hết nên đem chia cho chị chủ trọ, hàng xóm

Chàng trai Đồng Tháp thừa nhận, thời gian đầu thấy anh cặm cụi trồng rau, nhiều người chê bai anh “rảnh rỗi”, tốn thời gian, tiền bạc, công sức. Nhưng khi thấy thành quả là vườn rau tươi tốt mỗi ngày, họ lại dần ngưỡng mộ sự kiên trì của anh.

“Thực ra, những ý kiến đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tôi được thỏa thích sống với đam mê của mình. Hơn nữa, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy, ở trọ cũng có thể trồng được rau, củ, quả sạch cho bữa ăn của mình”, Tú nói.

Mỗi khi chăm sóc, tưới tắm cho vườn rau, Tú thấy lòng mình an nhiên, nhẹ nhàng. Anh nhận ra, niềm đam mê dù lớn lao hay nhỏ bé cũng giúp mình vun đắp tâm hồn, miễn sao bản thân hết lòng với nó.

Ảnh: NVCC