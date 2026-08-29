Bánh xèo tôm nhảy Quy Nhơn

Bánh xèo tôm nhảy là món ăn nổi tiếng tại khu vực Quy Nhơn, Bình Định cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Sau khi đổ bột bánh vào khuôn gang, đầu bếp sẽ cho những con tôm tươi vẫn nhảy lách tách lên trên, cùng một chút hành hoa, hành tây xắt mỏng, giá đỗ. Đó là lí do mà món này được gọi tên là bánh xèo tôm nhảy.

Bột bánh được làm từ bột gạo nhưng kết hợp nhiều loại gạo khác nhau. Tôm làm bánh xèo thường là tôm đất hoặc tôm thẻ sống nước lợ. Loại tôm này kích cỡ không đều nhau, con to, con nhỏ nhưng thịt ngọt, chắc, vỏ mềm. Mực là mực mành, mực cơm tươi.

Bột bánh xèo được pha từ nhiều loại bột gạo khác nhau. Chảo gang đổ bánh xèo có đường kính khoảng 17cm, cán dài và có vung chuyên biệt

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cuốn bánh xèo với bánh tráng, các loại rau ăn kèm rồi chấm nước mắm chua ngọt. Bánh tráng phơi nắng Bình Định sẽ cần nhúng nước cho mềm, dẻo trước khi cuốn. Nước chấm được pha từ nước mắm, đường phèn để có độ ngọt thanh, mát; chanh và dứa để có mùi thơm đặc trưng.

Tại Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức món ăn này tại quán Bánh xèo tôm nhảy Bếp Xì Khói tại phố Trương Công Giai, Trần Quý Kiên (Cầu Giấy), Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông) hoặc bánh xèo tôm nhảy Thanh Sang ở phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm).

Bánh xèo miền Tây

Nếu yêu thích ẩm thực miền Tây, thực khách có thể tìm tới quán Mr Bảy miền Tây ở phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Quán được Michelin Guide giới thiệu trong mục Bib Gourmand năm 2024, 2025 và 2026.

Món ăn đặc trưng, bán chạy nhất quán là bánh xèo.

Một phần bánh xèo ở đây khá to, có vỏ vàng ươm, giòn nhưng không bị ngấm nhiều dầu, nhân đầy đặn với thịt lợn, tôm... Khi ăn, thực khách cuốn bánh xèo cùng với các loại rau như xà lách, tía tô, kinh giới... chấm cùng nước mắm chua ngọt, tạo nên hương vị hài hòa.

Bánh được đổ ở cửa quán để thực khách nhìn thấy các công đoạn

Ngoài thịt, tôm, mực..., một số nguyên liệu như rau đắng, bông so đũa, bông điên điển, cá kèo được mang ra từ miền Tây.

Ngoài món bánh xèo, quán còn có nhiều món ăn được ưa chuộng như bún mắm, chả nem, cá kèo nướng, món cuốn... Quán cũng phục vụ lẩu cá kèo lá giang, lẩu mắm Cần Thơ mang hương vị đặc trưng của miền Tây.

Canh cá rô Hưng Yên

Canh cá rô là món ăn quen thuộc, phổ biến ở Hưng Yên. Thoạt nghe, thực khách dễ lầm tưởng canh cá rô là bát canh cá nấu chua, nấu mẻ… Nhưng canh cá rô Hưng Yên có nguyên liệu chính là cá rô đồng, bánh đa trắng sợi nhỏ và rau.

Cá rô được sơ chế sạch để loại bỏ mùi tanh và lọc xương cẩn thận sao cho thịt không bị nát. Thịt cá sẽ được ướp khoảng nửa tiếng trong nước mắm cùng với gừng, nghệ, tiêu… chờ khi ngấm đủ gia vị thì đem rim trong vòng 2 đến 3 tiếng cho cá săn lại, có màu ngả vàng.

Còn rau được sử dụng là rau cải đắng, giúp bát canh cá nhiều chất dinh dưỡng, ăn mát và hương vị cân bằng, đặc sắc hơn. Nước dùng của món canh cá cũng được ninh từ chính xương cá rô đồng trong khoảng 7-8 tiếng nên có vị ngọt thanh tự nhiên, ăn không ngán.

Du khách có thể thưởng thức món ăn này tại quán canh cá rô Hiệu Lực ở phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Quán canh cá rô tại Hai Bà Trưng có 2 năm được Michelin giới thiệu

Tại Hà Nội, thực khách cũng có thể thưởng thức đặc sản bún thang lươn nổi tiếng Hưng Yên tại một quán Bún thang 89 ở phố Nguyễn Tuân. Một bát bún thang lươn Hưng Yên sẽ gồm bún, thịt lươn, giò lụa, trứng rán, thịt ba chỉ chiên…, chan cùng nước dùng từ cua, sá sùng và tôm khô, nêm nếm chút mắm tôm cho dậy mùi đặc trưng.

Bánh canh ghẹ

Bánh canh là món ăn đặc trưng của một số tỉnh ven biển miền Trung, miền Nam. Hiện nay tại Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức món ăn này tại quán Út Còi hoặc Bánh canh ghẹ 69.

Khác với bún, phở, mì hay bánh đa... vốn là đặc trưng của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, sợi bánh canh ngon có phần tương tự bánh bột lọc, màu trong, dai, giòn, quá trình chần lâu hơn. Nước dùng của món bánh canh sệt sệt, sánh đặc, nóng hôi hổi.

Một tô bánh canh ghẹ phải có ghẹ tươi, chả tôm, tiết heo, nấm và sợi bánh canh bột lọc. Thịt ghẹ khi ăn vào có vị thơm của hành tỏi, đậm đà của gia vị đã ướp rất công phu. Đây là món ăn thích hợp khi thời tiết mát mẻ.

Ốc Sài Gòn

Kỳ nghỉ 2/9, thực khách có thể cùng bạn bè hoặc gia đình tới thưởng thức các món ốc, hải sản chế biến kiểu Sài Gòn tại ốc Vi Sài Gòn (Hoàn Kiếm) hoặc ốc Dì Tú (Ba Đình). Cả 2 địa chỉ này đều được Michelin giới thiệu nhiều lần, thu hút nhiều khách quốc tế tìm tới thưởng thức.

Thực khách có thể gọi các món đặc trưng như ốc hương xốt trứng muối - kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên, giòn dai của ốc và lớp xốt vàng ươm, béo ngậy đặc trưng; ốc hương sốt bơ dừa; ốc len xào dừa; ốc mỡ cháy tỏi; ốc giác xào rau muống; tôm sú cháy tỏi... Mức giá trung bình cho một bữa ăn khoảng 250.000 đồng/người.