Theo nhận định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2 đợt nghỉ trùng với cao điểm du lịch và hiệu ứng truyền thông từ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách bố trí thời gian tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã, phường, các đơn vị kiên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn cho du khách; đồng thời, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại các bãi biển, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khách du lịch tham gia tour du lịch bãi biển tại Kỳ Co

Cùng với đó, trước đợt nghỉ lễ kéo dài, ngày 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, làm việc tại một số điểm du lịch thu hút đông khách trên địa bàn nhằm nắm tình hình công tác chuẩn bị phục vụ khách dịp lễ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Các điểm kiểm tra gồm: Quần thể du lịch Linh Phong (xã Cát Tiến), Kỳ Co và Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông)…

Theo đó, ước tính tại kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp lễ đạt 320.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt 550 tỷ đồng.

Tương tự, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp lễ ước đạt 625.000 lượt, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng. Khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 148.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2025…

Lượng khách tham dự sự kiện và tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 477.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025, tập trung chủ yếu tại các khu, điểm du lịch biển, đảo như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Nhơn Châu; các điểm du lịch văn hóa - đô thị như: Biển Hồ Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, Hàng thông trăm tuổi… và một số điểm du lịch sinh thái, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong dịp nghỉ lễ, Gia Lai tổ chức loạt sự kiện hút người dân và du khách như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 1 với nhiều hoạt động (chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa các dân tộc; không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian; tái hiện “làng văn hóa thu nhỏ”, trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, giới thiệu lễ hội truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực, trò chơi dân gian; hoạt động tham quan di tích, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Núp…).

Tại Tháp Đôi diễn ra khai mạc Chương trình "Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại" vào tối ngày 25/4/2026 và diễn ra vào tối thứ 6 hàng tuần từ ngày 1/5 - 25/9. Tại xã Canh Vinh tổ chức Chương trình “Điểm hẹn Canh Tiến, nơi hòa quyện cùng thiên nhiên” hưởng ứng chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, các chương trình tour, tuyến du lịch tham quan, trải nghiệm cũng hút lượng du khách lớn như: tuyến Bảo tàng tỉnh - Tháp Đôi - Cửa hàng lưu niệm và đặc sản địa phương - Chợ đêm Quy Nhơn; tuyến Đầm Thị Nại - Tháp Thầy Bói - Làng chài Hải Minh; tour du lịch bãi biển: Ghềnh Ráng, Kỳ Co, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Đề Gi; tour du lịch khám phá khoa học…

An Nhiên