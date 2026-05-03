14h30 chiều 3/5 là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thưa vắng phương tiện.

Dòng xe lưu thông thuận lợi, khác hẳn so với tình trạng ùn tắc trong chiều hôm qua (2/5). Một phần nguyên nhân do người dân trở lại thành phố từ sớm và lực lượng chức năng thực hiện phân luồng từ xa.

Các phương tiện chỉ bị dồn cục bộ ở 200 m cuối cao tốc, đoạn vào trung tâm TP Hà Nội và lên Vành đai 3 trên cao.

Tại nút giao quốc lộ 1B - Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) cũng vắng phương tiện lưu thông.

Nguyên nhân được lực lượng chức năng chỉ ra là do phần lớn người dân đã trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/5.

Tại hướng từ Quốc lộ 1B vào trung tâm thành phố, ghi nhận lượng xe máy đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Nhiều thời điểm, lượng ô tô, xe máy lưu thông còn thưa thớt.

15h15, Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm), lưu lượng phương tiện vẫn không tăng.