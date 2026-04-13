1. Tết Chôl Chnăm Thmây là tết cổ truyền của dân tộc nào ở Việt Nam?
A. Dân tộc Chăm
- B. Dân tộc Khmer0%
- C. Dân tộc Bana0%
- D. Dân tộc Xtiêng0%Chính xác
Chôl Chnăm Thmây là lễ mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào Khmer. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của cộng đồng Khmer ở Việt Nam, đặc biệt phổ biến tại khu vực Nam Bộ.
2. Tên gọi “Chôl Chnăm Thmây” có nghĩa gần đúng là gì?
A. Mừng vụ mùa mới
- B. Cầu an đầu năm0%
- C. Vào năm mới0%
- D. Tạ ơn tổ tiên0%Chính xác
Theo cách giải thích phổ biến, “Chôl” nghĩa là “vào”, còn “Chnăm Thmây” nghĩa là “năm mới”. Vì vậy, Chôl Chnăm Thmây có thể hiểu là lễ vào năm mới, phản ánh đúng bản chất đây là tết mừng năm mới cổ truyền của người Khmer.
3. Tết Chôl Chnăm Thmây thường diễn ra vào thời gian nào?
A. Khoảng giữa tháng 4 dương lịch, kéo dài 3 ngày
- B. Cuối tháng 1 dương lịch, kéo dài 7 ngày0%
- C. Đầu tháng 6 dương lịch, kéo dài 2 ngày0%
- D. Giữa tháng 8 âm lịch, kéo dài 3 ngày0%Chính xác
Tết Chôl Chnăm Thmây thường diễn ra vào trung tuần tháng 4 dương lịch và kéo dài 3 ngày. Nhiều tài liệu ghi nhận lễ tết thường rơi vào 13, 14, 15/4; riêng năm nhuận có thể chuyển sang 14, 15, 16/4. Đây cũng là thời điểm theo quan niệm của đồng bào Khmer, mùa nắng sắp kết thúc để chuyển sang mùa mưa.
4. Đâu là nghi lễ, hoạt động tiêu biểu trong Tết Chôl Chnăm Thmây?
A. Đắp núi cát, tắm tượng Phật, dâng lễ vật đến chùa
- B. Dựng cây nêu, gói bánh chưng, hái lộc đầu xuân0%
- C. Rước đèn, phá cỗ, múa lân0%
- D. Cúng ông Công ông Táo, thả cá chép0%Chính xác
Đáp án đúng: A. Đắp núi cát, tắm tượng Phật, dâng lễ vật đến chùa
Trong Tết Chôl Chnăm Thmây, người Khmer có nhiều nghi lễ đặc sắc như mang lễ vật đến chùa, rước Đại lịch/Maha Sangkran, dâng trai tăng, đắp núi cát và tắm tượng Phật. Những nghi thức này vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa thể hiện mong ước gột rửa điều không may của năm cũ để đón năm mới bình an, tốt lành.
5. Ý nghĩa nổi bật của Tết Chôl Chnăm Thmây đối với đồng bào Khmer là gì?
A. Chủ yếu để thi đấu thể thao giữa các phum sóc
- B. Chỉ là dịp nghỉ ngơi sau mùa vụ0%
- C. Là dịp đón năm mới, sum họp gia đình, thể hiện lòng hiếu kính và gắn kết cộng đồng0%
- D. Chỉ dành cho hoạt động ở chùa, không gắn với đời sống gia đình0%Chính xác
Đáp án đúng: C. Là dịp đón năm mới, sum họp gia đình, thể hiện lòng hiếu kính và gắn kết cộng đồng.
Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là thời khắc chuyển sang năm mới mà còn là dịp để các gia đình đoàn tụ, con cháu tưởng nhớ tổ tiên, kính trọng ông bà cha mẹ và cùng nhau cầu mong một năm an vui, thuận lợi. Đây cũng là dịp để củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
