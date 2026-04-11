Chiều 11/4, trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã đến thăm và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, Trường Trung cấp Pali - Khmer, cùng các tập thể, hộ nghèo, người có uy tín tại xã Bình Phú. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Tại các buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc các vị chức sắc, chư tăng và toàn thể đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đón năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Bộ trưởng cho biết, trong không khí vui mừng chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào dân tộc Khmer, vào ngày 10/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Nhân dịp này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ dẫn đầu đến thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo là người dân tộc Khmer, chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer tại khu vực Nam Bộ, trong đó có tỉnh Vĩnh Long.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với quyết tâm của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, các chương trình, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, vùng đồng bào Khmer nói riêng tiếp tục có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp rõ rệt; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đều đạt 100%.

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn, phát huy; công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo được củng cố; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng tặng quà chúc Tết đồng bào Khmer.

Bộ trưởng mong muốn đồng bào, các vị chức sắc, nhân sĩ, trí thức người Khmer tiếp tục cùng các dân tộc khác đoàn kết, chung sức, đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu cùng cả nước xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt các vị chức sắc và đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, chia sẻ: Nhờ sự quan tâm về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây.

Theo Hòa thượng, năm nay đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm. Thời gian qua, nhiều lễ hội lớn của dân tộc đã được tổ chức, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo điều kiện để bà con vui xuân, đón Tết. Chư tăng, Phật tử và đồng bào Khmer bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đến thăm, chúc mừng Chôl Chnăm Thmây quý chư tăng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng quà, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Hòa thượng khẳng định, thời gian tới, chư tăng và đồng bào Khmer sẽ tiếp tục đồng hành, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nhà chùa và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng thời, chư tăng nghiêm túc thực hiện giới luật, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban Tăng sự; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo ngày càng bền chặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và của Trung ương sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống; giúp đồng bào, nhất là chư tăng Khmer, ngày càng hiểu rõ, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng.

Ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà cho đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.





Ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo và ông Kim Rương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long trao quà cho đồng bào Khmer.