Sáng 12/4, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây và tặng quà đồng bào Khmer tại xã Hồ Đắc Kiện, TP. Cần Thơ. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông thăm hỏi, trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Hồ Đắc Kiện cho biết, sau khi sáp nhập, toàn xã có 1.068 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm gần 13% dân số. Trên địa bàn hiện có 2 chùa Phật giáo Nam tông Khmer - trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của đồng bào. Đây còn là xã An toàn khu, mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Kiện. Địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang với 64 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 405 liệt sĩ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi tặng quà hộ gia đình dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, Thứ trưởng Y Thông cho biết, hoạt động của đoàn nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung, đồng bào Khmer nói riêng.

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Hoàng Mẫu trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng chia sẻ, niềm vui đón Tết của đồng bào Khmer năm nay càng được nhân lên khi các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong khu vực đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, họp mặt, giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, ngày 10/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với đồng bào Khmer trên cả nước.

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Y Thông bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp gặp gỡ các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín và các hộ gia đình tiêu biểu trong vùng đồng bào Khmer.

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga và Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Lương Thị Việt Yến trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng khẳng định, các vị chức sắc, chư tăng và người có uy tín là những nhân tố quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Thông gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể đồng bào Khmer, chúc bà con đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, an lành và hạnh phúc.

Ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo và bà Huỳnh Thị Mai Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Hồ Đắc Kiện trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá về tình hình phát triển vùng đồng bào Khmer, Thứ trưởng Y Thông ghi nhận, dù năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của người dân, các chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

“Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng đồng bào Khmer sẽ tiếp tục phát huy nội lực, chung sức phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đại đức Lý Văn Giàu, Phó Trụ trì chùa Trà Quýt Mới, đại diện cho nhà chùa và đồng bào Khmer trên địa bàn bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Y Thông và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại đức cho biết, trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi gặp mặt, Ban Trị sự chùa cùng các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, vô cùng biết ơn khi được đón nhận những phần quà ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer, đối với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Những tình cảm đó là nguồn động lực để đồng bào tiếp tục nỗ lực vươn lên”, Đại đức Lý Văn Giàu chia sẻ.

Đại diện đồng bào Khmer cũng khẳng định sẽ tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer; đồng thời đồng hành cùng chính quyền xây dựng quê hương Hồ Đắc Kiện ngày càng phát triển.