Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Hồng Vân, con trai - đạo diễn Khôi Nguyên cùng các diễn viên của Sân khấu kịch Hồng Vân đang có mặt tại Australia chuẩn bị cho 2 đêm diễn Người vợ ma phục vụ kiều bào tại Melbourne ngày 3/9 và Sydney ngày 5/9 tới.

Chuyến lưu diễn do NSƯT Ốc Thanh Vân - vai chính vở Người vợ ma kết nối. Đoàn có 12 người, gồm các diễn viên cùng đội ngũ kỹ thuật và hậu đài.

Hồng Vân cùng con trai "check in" tại các địa điểm ở Melbourne, Australia. Ảnh: FBNV

Những ngày này, Hồng Vân cùng đoàn kịch tranh thủ thăm thú Melbourne. Nữ NSND và con trai Khôi Nguyên dạo quanh khu vực Nhà thờ Thánh Paul, Ga Flinders Street và bờ sông Yarra ở trung tâm - được coi là "trái tim" du lịch của thành phố. Các điểm tham quan này nằm rất gần nhau, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa, kiến trúc và giải trí hấp dẫn.

Cả đoàn đều trầm trồ trước vẻ đẹp tân gothic với đá sa thạch vàng của Nhà thờ Thánh Paul. Công trình để lại ấn tượng sâu sắc bởi những ô cửa kính màu rực rỡ, mái vòm gỗ gồ kề và không gian trang nghiêm, yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Hai mẹ con hóng gió sông Yarra. Ảnh: FBNV

Trở lại Australia sau gần 20 năm, Hồng Vân càng thêm nhiều cảm xúc khi chuyến đi có đoàn diễn viên của sân khấu. Cá nhân chị lưu diễn nước ngoài không ít nhưng chủ yếu là diễn tiểu phẩm, hài còn những dịp cả đơn vị "xuất ngoại" với kịch dài như Người vợ ma "chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Sau đêm diễn 5/9, đoàn sẽ tiếp tục ở lại giao lưu, du lịch đến ngày 8/9.

Mẹ con NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân tại Australia

Đạo diễn, diễn viên Khôi Nguyên sinh năm 1997, cao 1,83m, du học Mỹ từ năm 13 tuổi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim của Cao đẳng Fullerton ở California, anh tiếp tục học đạo diễn khoa Điện ảnh Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge thuộc hệ thống Đại học Chapman. Năm 2023, Khôi Nguyên về nước, đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân. Do sân khấu có nhu cầu nam diễn viên trẻ, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm với vai trò diễn viên bên cạnh công việc chính là quản lý, đạo diễn và cố vấn nghệ thuật.

Mi Lê