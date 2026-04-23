Theo New York Post, nghi phạm là Makoto Kuroda (41 tuổi), nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Cúm, Trường Thú y, Đại học Wisconsin tại Madison (tiểu bang Wisconsin, Mỹ). Người này bị truy tố với các cáo buộc gây nguy hiểm cho người khác và can thiệp vào sản phẩm tiêu dùng, theo hồ sơ hình sự.

Theo tài liệu điều tra, lực lượng an ninh của trường có mặt tại phòng thí nghiệm vào ngày 6/4 sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện dấu hiệu hóa chất bất thường trong chai nước của một nhân viên.

Người này, được xác định bằng tên viết tắt TM, cho biết anh bắt đầu nghi ngờ khi uống một ngụm nước từ chai mua tại siêu thị và phải nhổ ra vì thấy “vị lạ”.

Hai ngày sau, TM tiếp tục phát hiện giày của mình có mùi bất thường và nghi là chloroform (một loại hóa chất có thể gây mê).

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chai nước của TM dương tính với chloroform, với nồng độ cao đến mức que thử không thể đo chính xác.

Cơ quan chức năng tiếp tục được thông báo khi Kuroda chủ động tiếp cận TM và thừa nhận hành vi. Theo điều tra, người này đã nói thẳng: “Tôi đã làm”, đồng thời nhắc đến đôi giày của nạn nhân. Lời thú nhận khiến TM hoảng sợ và lập tức chạy sang phòng đồng nghiệp để trình báo.

Makoto Kuroda. Ảnh: Dane County Jail/Alaska's News Source

Hồ sơ vụ án cho biết TM và Kuroda từng là bạn thân, nhưng sau đó dần xa cách mà không rõ nguyên nhân.

Kuroda còn gửi email bằng tiếng Nhật cho một giáo sư với nội dung: “Tôi đã làm. Tôi cũng đã nói trực tiếp với người đó. Tôi rất xin lỗi. Makoto Kuroda”.

Làm việc với cảnh sát, Kuroda khai rằng mình đã ôm mối bất mãn trong thời gian dài với TM, liên quan đến cách làm việc của đồng nghiệp, như không tuân thủ quy định phòng thí nghiệm (mặc áo blouse, đeo kính bảo hộ).

Hai người bắt đầu làm việc cùng nhau từ năm 2017 và đều từng được thăng chức. Tuy nhiên, TM tiếp tục được thăng tiến, còn Kuroda thì không. Điều này khiến ông nảy sinh bức xúc, đặc biệt khi cho rằng TM bắt đầu coi thường cấp dưới sau khi được đề bạt.

Theo điều tra, ngày 5/4, Kuroda thấy chai nước đang uống dở của TM và đã lấy một lượng nhỏ hóa chất từ tủ lạnh phòng thí nghiệm, gồm PFA trộn với Trizol. Nghi phạm bị cáo buộc đã nhỏ khoảng 0,5 microlit dung dịch vào chai nước và khoảng 1,5 microlit vào mỗi chiếc giày của TM.

Đáng chú ý, Kuroda khai đã sử dụng ChatGPT trên máy tính làm việc để tính toán liều lượng cho kế hoạch này. Dù hệ thống hiển thị cảnh báo liên quan đến nội dung tìm kiếm, ông vẫn không từ bỏ ý định.

“Mục đích của tôi chỉ là khiến anh ta khó chịu”, Kuroda nói với cảnh sát.

Sau khi thừa nhận hành vi, Kuroda bị bắt vào ngày 10/4. Tòa án sau đó ấn định mức bảo lãnh 5.000 USD, kèm điều kiện không được liên lạc với TM, phải nộp lại hộ chiếu và không được tiếp cận bất kỳ phòng thí nghiệm nào của trường.

Đại diện Trường Đại học Wisconsin cho biết Kuroda đã bị đình chỉ công tác, đồng thời bị thu hồi toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống nghiên cứu và cơ sở vật chất của trường trong thời gian tiến hành điều tra nội bộ.