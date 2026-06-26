Hơn 2 triệu thí sinh trên khắp Ấn Độ vừa phải tham dự kỳ thi tuyển sinh y khoa lần thứ hai sau khi kết quả được công bố hồi tháng trước bị hủy bỏ vì nghi vấn đề thi bị rò rỉ.

Kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia NEET (National Eligibility Entrance Test) là cánh cửa vào các trường y trên toàn Ấn Độ và thường chỉ được tổ chức một lần mỗi năm vào tháng 5.

Tuy nhiên, kỳ thi đã phải tổ chức lại vào ngày Chủ nhật vừa qua dưới sự giám sát an ninh đặc biệt. Nhà chức trách huy động hàng nghìn nhân viên an ninh, thậm chí sử dụng máy bay quân sự để vận chuyển đề thi.

Tại nhiều điểm thi trên cả nước, thí sinh bước ra khỏi phòng thi trong sự nhẹ nhõm sau nhiều tuần căng thẳng và bất định.

Ông Nilesh Modi (bên phải) chờ bên ngoài điểm thi trong lúc con gái ông, Namya Modi, dự kỳ thi tổ chức lại. Ảnh: Som Patidar/ABC News

"Đề thi khó, nhưng cuối cùng cũng đã xong. Khoảnh khắc nộp bài, em có cảm giác như được trở lại là chính mình, nữ sinh Namya Modi chia sẻ với trang ABC News của Australia.

Cha của Namya, ông Nilesh Modi, đứng đợi bên ngoài suốt thời gian con gái làm bài. Ông cho biết đã không thể ngừng khóc khi chính phủ thông báo hủy kết quả kỳ thi trước đó. "Áp lực thật sự quá lớn. Rất khó diễn tả bằng lời", ông nói.

Một trong những bê bối lớn nhất lịch sử giáo dục Ấn Độ

Kỳ thi lại được tổ chức sau một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất của hệ thống giáo dục Ấn Độ. Nhà chức trách quyết định hủy kết quả kỳ thi sau khi xuất hiện cáo buộc đề thi đã bị rò rỉ từ trước.

Hồi tháng 5, khoảng 12 người đã bị bắt liên quan đến vụ việc, trong đó có giảng viên hóa học Shri P. V. Kulkarni tại thành phố Latur. Chính phủ xác định người này là "đầu mối chính" của đường dây.

Theo kết quả điều tra, ông Kulkarni đã tiếp cận đề thi trước thời điểm tổ chức và chia sẻ cho các học sinh mình giảng dạy. Từ đó, đề thi được cho là lan truyền trên mạng xã hội và được mua bán thông qua các ứng dụng mã hóa như Telegram.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tính liêm chính của hệ thống thi cử tại Ấn Độ - nơi hàng triệu học sinh cạnh tranh quyết liệt để giành số lượng chỗ học hạn chế trong các ngành nghề danh giá như y khoa và kỹ thuật.

Tại các điểm thi ở thủ đô New Delhi, thí sinh phải trải qua nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được vào phòng thi. Giấy tờ tùy thân được xác minh kỹ lưỡng, các em phải đi qua cổng dò kim loại và bị kiểm tra để đảm bảo không mang theo thiết bị điện tử hay tài liệu trái phép.

Bi kịch sau quyết định hủy kết quả

Đối với một số gia đình, hậu quả của vụ bê bối còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Pradeep Mahich, 22 tuổi, đã dành nhiều năm theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ. Anh từng ba lần tham dự kỳ thi tuyển sinh y khoa đầy khắc nghiệt của Ấn Độ.

Ông Rajesh Kumar cho rằng cái chết của con trai mình là hệ quả từ những sai sót trong công tác tổ chức kỳ thi. Ảnh: Som Patidar/ABC News

Lớn lên tại một làng nhỏ ở bang Rajasthan, Pradeep chứng kiến cha mình, ông Rajesh Kumar, ngày ngày lao động vất vả trên đồng ruộng. Người cha luôn mong con trai duy nhất có thể xây dựng tương lai bằng con đường học vấn thay vì tiếp tục cuộc sống nông nghiệp.

"Tôi đã bán cả mảnh đất tổ tiên để lại để con trai thực hiện ước mơ. Nó luôn quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi và một người tốt", ông Kumar, 45 tuổi, nghẹn ngào nói.

Sau lần dự thi thứ tư vào tháng 5, Pradeep từng nói với chị gái rằng lần này chắc chắn sẽ đủ điểm vào trường y.

"Em tôi nói rằng sau khi trở thành bác sĩ, hai chị em sẽ cùng lo cho việc học của các em gái để các em cũng có cơ hội tìm được công việc tốt", chị gái Babita Mahich kể lại.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi chính phủ tuyên bố hủy kết quả kỳ thi, Pradeep đã tự kết thúc cuộc đời mình.

Gia đình cho rằng sự bất ổn và áp lực tâm lý từ việc phải thi lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch.

"Em ấy tin rằng mình đã làm bài rất tốt. Em liên tục suy nghĩ về kỳ thi lại, về đề thi mới sẽ như thế nào và điều gì sẽ xảy ra nếu kết quả không còn tốt như trước", chị Babita nói.

Ông Rajesh Kumar cho rằng các cơ quan chức năng cần chịu trách nhiệm. "Chúng tôi mất con vì những thất bại trong công tác quản lý. Cần có những quy định nghiêm khắc hơn để ngăn chặn nạn lộ đề. Chúng tôi đã mất Pradeep, nhưng hy vọng có thể ngăn những đứa trẻ khác đi đến lựa chọn đau lòng như vậy", ông bố chia sẻ.

Theo truyền thông địa phương, Pradeep là một trong khoảng 6 học sinh đã tự tử sau khi kết quả kỳ thi bị hủy.

Các trường hợp tử vong càng làm gia tăng làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Bộ Giáo dục Ấn Độ và Bộ trưởng Dharmendra Pradhan hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.