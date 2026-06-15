Thông điệp được đưa ra trong cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị do Chánh Văn phòng Nội các Ấn Độ T.V. Somanathan chủ trì, với sự tham dự của Tổng Giám đốc Cơ quan Khảo thí Quốc gia (NTA) Abhishek Singh.

Cuộc họp diễn ra vài tuần sau khi NTA hủy kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học ngành y NEET UG được tổ chức ngày 3/5. Quyết định này được đưa ra hôm 12/5 sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng đề thi đã bị phát tán trước giờ làm bài.

Theo The Times Of India, vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên phạm vi cả nước, làm dấy lên lo ngại về tính công bằng của một trong những kỳ thi tuyển sinh quan trọng nhất Ấn Độ. Trước áp lực từ dư luận và thí sinh, NTA quyết định tổ chức thi lại vào ngày 21/6.

Vụ việc đang được Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) điều tra và nhiều người đã bị bắt giữ.

Siết chặt an ninh cho kỳ thi lại

Theo thông cáo sau cuộc họp, ông Somanathan yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt, minh bạch và an toàn.

Ông cho biết chính quyền trung ương, chính quyền các bang và địa phương đang phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm công tác tổ chức.

"Bất kỳ cá nhân nào có hành vi can thiệp, gây gián đoạn hoặc làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, công bằng của kỳ thi lại đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Somanathan nhấn mạnh.

Kỳ thi lại NEET UG 2026 tại Ấn Độ sẽ được tổ chức với nhiều thay đổi mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Ảnh: ANI/Sunday Guardian Live

Theo hãng tin PTI, công tác chuẩn bị đã được rà soát liên tục trong nhiều tuần qua. Ngày 1/6, ông Somanathan làm việc với các bộ, ngành và cơ quan liên quan ở cấp trung ương. Đến ngày 4/6, ông tiếp tục họp với lãnh đạo các bang để kiểm tra các phương án tổ chức thi.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) và Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF) tham gia bảo vệ quá trình vận chuyển đề thi nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các sự cố từng dẫn đến việc hủy kỳ thi trước đó.

Sunday Guardian Live cho biết, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp an ninh, Cơ quan Khảo thí Quốc gia cũng công bố một số thay đổi nhằm hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi lại. Thời gian làm bài được tăng từ 180 lên 195 phút, đồng thời số trang giấy nháp được nâng từ 2 lên 4 trang. Theo các nhà chức trách, những điều chỉnh này nhằm bảo đảm thí sinh không bị mất thời gian làm bài do các thủ tục kiểm tra trước giờ thi và có thêm không gian để tính toán, ghi chú trong quá trình làm bài.

Áp lực cải tổ hệ thống khảo thí

Đối với hàng triệu thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lại ngày 21/6, câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu kỳ thi có thể diễn ra suôn sẻ và không phát sinh tranh cãi hay không.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định đang siết chặt toàn bộ quy trình, từ in ấn, vận chuyển, lưu trữ đề thi đến tổ chức tại các điểm thi.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng vụ việc một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát ở mọi khâu của quy trình khảo thí.

Năm 2024, Ấn Độ đã ban hành Luật Phòng chống gian lận trong các kỳ thi công nhằm xử lý các hành vi gian lận có tổ chức và tình trạng lộ đề. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn đặt câu hỏi về hiệu quả thực thi của đạo luật này.

Kết quả điều tra vụ nghi lộ đề NEET UG 2026 được kỳ vọng sẽ tác động đến các cải cách tiếp theo nhằm nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của các kỳ thi quy mô lớn tại Ấn Độ.