Liên quan vụ án xảy ra ngày 30/11 tại Tây Ninh, dư luận đặt câu hỏi liệu nghi phạm có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do “tinh thần bị kích động mạnh”.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) khẳng định hành vi của nghi phạm không thỏa mãn các điều kiện để được xem xét giảm nhẹ theo quy định.

Theo luật sư Hà, hành vi xịt nước hay lời nói khiêu khích của nạn nhân chưa đủ mức độ để coi là “hành vi trái pháp luật nghiêm trọng” – yếu tố bắt buộc để áp dụng tình tiết giảm nhẹ này.

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán xác định “kích động mạnh” là trạng thái người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, xuất phát từ hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra tức thời.

Trong vụ việc tại Tây Ninh, nghi phạm có đủ thời gian suy nghĩ và lựa chọn cách xử lý khác thay vì điều khiển ôtô như một hung khí, do đó không thể coi là hành vi phạm tội trong trạng thái bị kích động mạnh.

Công an tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Thành. Ảnh: CACC

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia) cho rằng nghi phạm thể hiện mức độ quyết liệt rất cao. Việc Nguyễn Tấn Thành nhiều lần lùi xe và lao vào nhà cho thấy đây không phải phản ứng mất kiểm soát tức thời.

Vì vậy, theo luật sư Hải, quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người là phù hợp với bản chất sự việc.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành (1979) để điều tra. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn về tài sản và bức xúc khi bị chị gái xịt nước vào xe, Thành đã lái ôtô lao thẳng vào nhà người thân tại xã Bến Cầu.

Bà N.T.B.S. (1983, em gái Thành) tử vong; bà N.T.H. (1976, chị gái Thành) may mắn thoát nạn.

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, tội Giết người có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.