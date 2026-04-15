Xóa “vùng trắng” thông tin tại bản làng

Năm 2026 được tỉnh Lào Cai xác định là năm "bản lề", tạo bước chuyển mình mạnh mẽ từ giai đoạn nhận thức sang hành động thực chất trong việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với quyết tâm này, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, vận hành nền tảng quản trị toàn diện lấy dữ liệu làm tài sản và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho năng lực lãnh đạo.

Kết quả quý I năm 2026 cho thấy những dấu ấn rất đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm 129 nhiệm vụ Trung ương giao và 19 nhiệm vụ trọng tâm địa phương. Hạ tầng số vận hành hiệu quả khi đồng bộ hóa 100% cơ sở dữ liệu hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với 13 phần mềm chuyên ngành của Trung ương. Với mức đầu tư 50 tỷ đồng cho Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và đề án Văn phòng Tỉnh ủy số đang khởi động, Lào Cai đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của một nền quản trị hiện đại, minh bạch.

Điểm đột phá của Nghị quyết 57 tại Lào Cai chính là việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa thành thị và nông thôn. Lĩnh vực chính quyền số ghi nhận sự bứt phá với hơn 92% hồ sơ trực tuyến và 80% thanh toán online. Đặc biệt, 100% cấp xã đã vận hành hệ thống điều hành số thông suốt, loại bỏ hoàn toàn độ trễ trong xử lý công việc cho người dân.

Việc "giảm nghèo thông tin" còn được hiện thực hóa mạnh mẽ thông qua các lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực y tế, 29/29 cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Tỷ lệ sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh đạt từ 90% đến 98%. Hiện tại, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị hạ tầng để mở rộng mô hình này tới 99 trạm y tế cấp xã, giúp người dân nghèo tại cơ sở tiếp cận thông tin sức khỏe nhanh chóng, giảm chi phí đi lại.

Trong lĩnh vực giáo dục, 100% cơ sở giáo dục đã triển khai thành công học bạ số. Toàn ngành đang ứng dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến như OLM, K12 Online để xây dựng kho học liệu số dùng chung, giúp học sinh vùng cao tiếp cận tri thức công bằng như học sinh thành thị.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã triển khai truy xuất nguồn gốc cho 581 sản phẩm và quản lý bảo vệ rừng bằng công nghệ cảnh báo sớm. Việc đưa thông tin thời tiết, dịch bệnh và kỹ thuật canh tác lên các nền tảng số đã bảo vệ sinh kế bền vững cho hàng nghìn hộ gia đình.

Nền tảng để người nghèo chủ động vươn lên

Triển khai Nghị quyết 57, tỉnh xác định thông tin phải trở thành công cụ thoát nghèo. Để thực hiện điều này, Lào Cai không chỉ cấp thiết bị mà còn tập trung nâng cao năng lực số cho người dân. Mạng lưới 2.880 tổ công nghệ số cộng đồng với phong trào “Bình dân học vụ số” đã thu hút hơn 52.000 lượt người tham gia, tạo nên làn sóng chuyển đổi số sâu rộng.

Mô hình "Thôn số" được triển khai thí điểm là một dấu ấn tiêu biểu. Tại đây, người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính công qua môi trường số ngay tại bản, sinh hoạt chi bộ qua hệ thống sổ tay đảng viên điện tử và tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử.

Đối với kinh tế số nông thôn, hiện nay 100% hợp tác xã tại Lào Cai đã mở gian hàng trực tuyến. Các sáng kiến như "Chợ 4.0", "Bản đồ số du lịch" hay hệ thống logistic cho nông sản đang thay đổi diện mạo kinh tế địa phương. Khi người dân biết cách sử dụng smartphone để tra cứu giá cả, kỹ thuật sản xuất và kết nối thị trường, họ đã thực sự sở hữu "chiếc chìa khóa" để thoát nghèo bền vững.

Mục tiêu đến cuối năm 2026, Lào Cai quyết tâm đưa tỷ lệ phủ sóng 5G đạt trên 70%, kinh tế số đóng góp trên 10% GRDP và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%. Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở các kế hoạch mà phải được hiện thực hóa bằng những giá trị định lượng, lấy sự tiến bộ của người dân làm thước đo khách quan nhất.

Xóa nghèo thông tin theo tinh thần Nghị quyết 57 tại Lào Cai đã và đang tạo ra một nền tảng xã hội số bình đẳng. Khi tri thức được phổ cập đến từng ngõ ngách, mỗi người dân sẽ trở thành một chủ thể năng động, tự tin vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền núi phía Bắc.