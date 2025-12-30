Chi cục Hải quan khu vực XVIII vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của chi cục và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Dương lịch kéo dài liên tục trong 4 ngày, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026).

Cơ quan này cho biết, nếu doanh nghiệp có yêu cầu làm thủ tục hải quan trong các ngày nghỉ Tết nêu trên, đề nghị đăng ký bằng văn bản gửi đến các đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục (qua Hệ thống DNA Info) trước 15h thứ Tư (31/12/2025) để được xem xét, giải quyết.

Sau sáp nhập các địa phương, Chi cục Hải quan khu vực XVIII phụ trách địa bàn tỉnh Đồng Nai - địa phương có vị trí địa lý và hạ tầng thuận lợi cho thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp đã sớm lựa chọn Đồng Nai làm điểm đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XVIII được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 22.300 tỷ đồng.

Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng với việc sắp xếp lại địa bàn quản lý hải quan tại Đồng Nai, ngành Hải quan cũng đang triển khai tổ chức các chi cục khu vực mới.

Trước đó, ngày 22/12, tại Đồng Nai, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ công bố các quyết định tổ chức, triển khai hoạt động và công tác cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XV, trước mắt quản lý địa bàn Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trụ sở chính đặt tại tỉnh Đồng Nai.

Việc tổ chức hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực XV đảm bảo phù hợp với kế hoạch, lộ trình, thời gian khai thác của sân bay quốc tế Long Thành, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ông Đỗ Thanh Quang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II (địa bàn TPHCM), giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XV.

Cục Hải quan cũng đã điều động 10 công chức từ Chi cục Hải quan khu vực II và Chi cục Hải quan khu vực XVIII tham gia bộ máy nhân sự của Chi cục Hải quan khu vực XV.