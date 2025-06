Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiến hành lấy lời khai đối với ông H.V.S. (62 tuổi, quê TP Huế) để làm rõ cái chết của 1 người phụ nữ tại khách sạn P.H. (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Người tử vong là bà P.T.H. (58 tuổi), vợ của ông S.

Công an khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Ảnh: L.A

Được biết, vợ chồng ông S. vừa từ nước ngoài về. Hai người thuê phòng ở khách sạn P.H. để lưu trú trong thời gian ông S. chữa bệnh.

Bất ngờ, tối 13/6 ông S. gọi điện cho người thân thông báo vừa ra tay sát hại vợ tại khách sạn. Nhận tin báo, người thân lập tức báo công an đến hiện trường.

Tại khách sạn, công an ghi nhận bà H. tử vong trong tư thế nằm trên giường, nghi vấn do bị siết cổ. Ông S. lúc này không tỉnh táo nên được công an đưa về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ.