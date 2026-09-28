Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Danh Hưởng (SN 1984, ngụ đường Cô Giang, khu phố 4, phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là hai anh em ruột D.C. (SN 1981) và D.V. (SN 1988), cùng ngụ xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Bị can Danh Hưởng. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo. Trong quá trình buôn bán, người này quen biết, có tình cảm với chị T.L. (SN 1983, ngụ ấp Tràm Chẹt, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang), vợ của anh C. Tuy nhiên, chị T.L. và anh C. hiện không sống cùng nhau.

Khoảng 10h ngày 24/9, Hưởng đến nhà chị T.L. chơi và ngủ lại. Đến khoảng 23h cùng ngày, nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với vợ, anh C. rủ theo em trai là anh V. mang theo dao đến nhà chị T.L. tìm Hưởng. Đến nhà chị T.L., thấy tắt đèn đóng cửa nên hai anh em đứng trước nhà chửi bới, đạp cửa tìm cách xông vào.

Nghe tiếng chồng chửi, chị T.L. lo sợ nên bỏ chạy ra khỏi nhà.

Khi vào được nhà, anh C. và V. phát hiện Hưởng đang ở bên trong nên cả hai cầm dao lao vào tấn công. Trong lúc giằng co, Hưởng tước được dao rồi đâm trúng anh C. và V.

Tranh thủ lúc này, Hưởng lao ra ngoài rồi lấy xe bỏ trốn.

Phát hiện vụ việc, anh V. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, còn anh C. thì tử vong tại chỗ.

Sau khi biết hai nạn nhân thương vong, Hưởng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.