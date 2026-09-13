Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Phúc (SN 1993, ngụ tổ 4, ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông P.Đ.C (SN 1980).

Trước đó, ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận tin báo của Công an xã Đông Hưng về vụ việc có dấu hiệu giết người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Đông Hưng, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Phúc và ông C. là bà con chú bác ruột, sống cạnh nhà nhau.

Do ông C. thường gây chuyện, chửi Phúc mỗi khi uống rượu bia nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 14h30 ngày 9/9, sau khi uống rượu bia, C. đến đứng trước cửa nhà Phúc rồi chửi thề.

Lúc này, Phúc đang nằm nghỉ trong nhà. Nghe tiếng ông C. chửi mình, Phúc đi ra hỏi nguyên nhân, sau đó hai người xảy ra xô xát, đánh nhau.

Phúc chạy vào nhà bếp lấy một con dao rồi quay ra phía trước nhà. Phúc đẩy ông C. ngã ngửa xuống nền xi măng, sau đó dùng dao cắt nhiều nhát vào vùng cổ của C. Tại hiện trường, nạn nhân mất nhiều máu, vùng cổ họng có vết thương hở lớn.

Sau khi gây án, Phúc ném con dao tại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Phạm Văn Phúc. Ảnh: KL

Ông C. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.