Theo cáo trạng, Hồng có 3 con nhỏ. Do bị cáo mắc bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, thường xuyên bỏ đi lang thang nên không trực tiếp nuôi dưỡng các con.

Con lớn của Hồng là cháu Nguyễn Thùy T. (SN 2021) được bà Nguyễn Thị Hoàng N. (mẹ Hồng) trực tiếp nuôi dưỡng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa Hồng. Ảnh: TP

Khoảng 10h40 ngày 30/10/2024, Hồng về nhà bà N. với mục đích dẫn cháu T. đi ăn xin.

Thấy Hồng về, chị Nguyễn Thị K.T. (chị ruột Hồng) kêu bạn trai là anh Đỗ Lê M. ra đóng cổng, không cho Hồng vào dẫn cháu T. đi. Lúc này, anh M. đứng phía trong cổng, cầm dao, gậy sắt hù dọa, ngăn cản không cho Hồng vào nhà. Hồng cũng cầm thanh gỗ đe dọa lại.

Khi anh M. quay vào nhà, Hồng mở cổng chạy theo, dùng gậy vụt vào đầu anh M., giật con dao trên tay anh này, đâm nhiều nhát vào cổ, ngực khiến anh M. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hồng lục soát người anh M., lấy chìa khóa xe máy và ví. Hồng dắt xe của nạn nhân định bỏ đi thì bị bà N. chạy theo kéo xe lại.

Thấy vậy, Hồng quay sang dắt cháu T. tới một căn nhà hoang ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (cũ). Tại đây, Hồng lục ví của anh M., lấy đi hơn 100 ngàn đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hồng khai lý do sát hại anh M. là vì anh này ngăn cản mình dẫn con gái đi ăn xin.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Hồng, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội cho tới hiện tại, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.