Triển lãm mỹ thuật Họa sắc yêu thương được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam, số 616/GP – SVHTT ngày 18/11/2025, sẽ diễn ra từ ngày 13-21/12 tại Gucino Art Space - Hà Nội. Đây là dịp hiếm hoi có một triển lãm mỹ thuật trưng bày các tác phẩm được sáng tác bởi các thành viên trong một gia đình và cũng là sự kiện kế tiếp trong hành trình sáng tác nghệ thuật của họa sĩ nhí Đức Long.

Họa sĩ nhí Đức Long năm nay mới 11 tuổi.

Điểm đặc biệt của Họa sắc yêu thương nằm ở thông điệp giản dị mà giàu cảm xúc: Nghệ thuật không xa rời cuộc sống mà bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé, từ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau và từ tình yêu vô điều kiện của ba mẹ dành cho con. Mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ là kết quả của sự sáng tạo mà còn là minh chứng cho sự gắn bó trong một mái nhà của một gia đình có chung niềm đam mê.

Họa sĩ nhí Đức Long tham gia triển lãm lần này với tư cách thành viên trong gia đình. Các tác phẩm được trưng bày của cậu bé sinh năm 2014 thể hiện rõ sự đam mê và kiên trì theo đuổi hội họa. Đức Long cho biết: “Em rất vui vì triển lãm tranh lần này em được tham gia cùng cả gia đình và em mong muốn triển lãm sẽ bán được nhiều tranh để lấy tiền hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”.

Tháng 12/2024, Đức Long tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên khi em tròn 10 tuổi. Toàn bộ tiền bán tranh của em đã được dùng để tài trợ kinh phí xây dựng cho điểm trường tiểu học Hổi Xuân, tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, Đức Long cũng dùng tiền bán tranh để tài trợ kinh phí xây dựng một thư viện sách cho các bạn học sinh tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (cũ) theo chương trình trao tặng thư viện Nâng cánh ước mơ do Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức.

Họa sĩ nhí Đức Long tại sự kiện trao tặng thư viện “Nâng cánh ước mơ”.

Triển lãm tranh của Đức Long và gia đình lần này cũng thể hiện một tinh thần cộng đồng đặc biệt. BTC cho biết toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh trong suốt thời gian diễn ra triển lãm sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ tháng 11/2025.