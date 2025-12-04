Ba nữ họa sĩ Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My cùng tổ chức triển lãm tranh Hoa xuống phố, dự kiến khai mạc tối 13/12 tới tại Maii Art Gallery (phường Xuân Hoà, TPHCM).

Bộ ba đều lớn lên từ cao nguyên đất đỏ, muốn mang đến TPHCM bộ tác phẩm như những mùa hoa nở từ ký ức.

Triển lãm không đặt tham vọng kể những câu chuyện lớn. Hoa xuống phố là lát cắt yên ổn của tâm hồn ba người phụ nữ gắn bó với miền đất cao nguyên.

Cùng đề tài tĩnh vật hoa, mỗi họa sĩ chọn một ngôn ngữ riêng.

Từ trái sang: họa sĩ Anh Đào - Đỗ My - Hoàng Duyên. Ảnh: NVCC

Trong đó, Anh Đào mang đến những bức tranh sơn dầu dịu dàng với mảng màu thanh, lớp pha sắc mỏng, cảm xúc trong và nhịp cọ tiết chế. Hoa trong tranh cô yên ổn như hơi thở đời sống ở núi rừng.

Hoàng Duyên chọn thể loại khắc gỗ màu. Chất liệu khắc gỗ vốn mạnh và cấu trúc nhưng qua nét khắc của cô lại trở nên mềm và giàu chất bản địa. Tác phẩm gợi mùi đất, tiếng suối, ánh chiều đang khép lại – thứ bình yên của thiên nhiên chậm rãi.

Đỗ My lại thử thách bản thân với tranh ghép vải vụn. Những mảnh vải cũ góc sờn, chỉ phai được cô kết thành hoa, mang hơi thở của những câu chuyện đời sống nhỏ bé nhưng ấm áp và duyên dáng.

Điểm chung của họ là nét nữ tính, sự tinh tế cùng tính cách mộc mạc, dịu dàng nhưng kiên cường.

Từ trái sang: tranh của Anh Đào - Đỗ My - Hoàng Duyên. Ảnh: NVCC

Giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn nói với phóng viên: "Hoa xuống phố không chỉ mang hoa về Sài Gòn mà còn mang theo hơi sương, hương sắc dã quỳ, một chút sống chậm và ký ức cuối mùa trên triền đồi miền cao. Ở đó, hoa nở không phải để ai ngắm mà để người xem nhận ra một bông hoa đang nở trong lòng mình".

Họa sĩ Anh Đào sinh năm 1981, bắt đầu nghiệp vẽ từ năm 2019. Đến nay, cô vẽ hơn 500 tác phẩm sơn dầu với tâm niệm tranh không mang triết lý cao siêu nào, chỉ muốn người xem thư giãn. Trước đó, cô là nhà văn, đã xuất bản 7 tập truyện ngắn. Họa sĩ Hoàng Duyên sinh năm 1985, nổi tiếng bởi dòng tranh khắc gỗ in màu với hình tượng hoa dã quỳ đặc trưng của Tây Nguyên. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng tại quê nhà Đắk Lắk. Họa sĩ Đỗ My sinh năm 1987, đam mê dòng tranh ghép vải vụn. Điểm đặc trưng trong các tác phẩm của cô là cảm giác ấm áp, thân thuộc và mộc mạc, được giới chuyên môn đánh giá cao.