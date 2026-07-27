Được thành lập từ năm 1968, L&L Classic Auto tại Wendell, bang Idaho (Mỹ) được nhiều người yêu xe cổ ví như một trong những bãi phế liệu ô tô hấp dẫn nhất thế giới. Khu vực này rộng khoảng 120 mẫu Anh (gần 49 ha), lưu giữ hơn 8.000 chiếc xe sản xuất từ thập niên 1920 đến 1990.

"Nghĩa địa ô tô" L&L Classic Auto tại Wendell, bang Idaho (Mỹ).

Ngoài những chiếc xe đã bị bỏ hoang giữa thiên nhiên, nơi đây còn có hơn 400 xe đang chờ được phục chế để bán, cùng nhiều nhà kho chứa hàng nghìn phụ tùng phục vụ việc sửa chữa, khôi phục xe cổ.

Theo nhóm thực hiện chuyến khám phá, chỉ vài giờ tham quan là không đủ để xem hết khu "nghĩa địa ô tô" rộng lớn này. Những chiếc xe nằm rải rác giữa các lối mòn, bụi rậm và các mỏm đá khiến người xem luôn có cảm giác sẽ bắt gặp một "viên ngọc quý" ngay sau khúc cua tiếp theo.

Một trong những chiếc xe gây chú ý là Ford Anglia 100E đời 1953. Mẫu xe cỡ nhỏ do Ford Anh sản xuất dường như từng bị cắt xẻ phần thân xe, đặc biệt là cánh cửa được tạo hình khác thường, khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu Nash Metropolitan. Ford đã sản xuất hơn 100.000 chiếc Anglia 100E trong giai đoạn 1953-1959.

Ford Anglia 100E đời 1953.

Một mẫu xe khác còn giữ được tình trạng khá tốt là Cadillac Coupe de Ville đời 1977. Nhờ khí hậu khô của bang Idaho, nơi lượng mưa trung bình chỉ khoảng 254 mm mỗi năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Mỹ, nhiều chiếc xe tại L&L Classic Auto vẫn còn thân vỏ khá nguyên vẹn sau nhiều năm bị bỏ hoang.

Cadillac Coupe de Ville đời 1977.

Cadillac từng giới thiệu thế hệ Coupe de Ville 1977 là "thế hệ mới của xe sang", với kích thước và trọng lượng giảm đáng kể so với các đời trước.

Trong khu bãi còn có chiếc Oldsmobile Custom Cruiser đời 1981, sử dụng động cơ diesel V8 - công nghệ từng được Oldsmobile theo đuổi từ năm 1978 đến 1985. Dù từng đạt doanh số khoảng 310.000 xe vào năm 1981, các động cơ diesel này nhanh chóng mất lòng tin của khách hàng do hàng loạt vấn đề về độ bền, góp phần khiến xe diesel mất sức hút tại thị trường Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Oldsmobile Custom Cruiser đời 1981.

Ít người còn nhớ đến Cadillac Catera, mẫu sedan được General Motors sản xuất tại Đức và bán tại Mỹ từ năm 1996 đến 2001. Tổng doanh số chưa tới 100.000 xe. Tại châu Âu, mẫu xe này được bán dưới tên Opel hoặc Vauxhall Omega và sử dụng động cơ V6 dung tích 3.0L.

Cadillac Catera.

Chiếc Lincoln Continental MkIII đời 1971 cũng xuất hiện trong bãi xe nhưng đã mất bộ lưới tản nhiệt đặc trưng. Mẫu coupe hạng sang này từng được phát triển theo định hướng của lãnh đạo Ford Lee Iacocca với phần đầu xe lấy cảm hứng từ Rolls-Royce.

Lincoln Continental MkIII đời 1971.

Ẩn sau những mỏm đá là chiếc Jeep Cherokee SJ đời 1974 còn khá nguyên vẹn. Đây là phiên bản hai cửa của Wagoneer, được sản xuất từ năm 1974 đến 1983. Đáng chú ý, Jeep cũng là hãng đầu tiên sử dụng thuật ngữ "SUV" (Sports Utility Vehicle) để giới thiệu dòng xe này.

Jeep Cherokee SJ đời 1974.

Một chiếc Mercury Cougar Brougham đời 1977 cũng gây ấn tượng khi ngoại thất gần như còn nguyên vẹn dù đã không đăng kiểm từ năm 2001. Tuy nhiên, phần nắp ca-pô bị nứt cho thấy nhiều khả năng động cơ V8 của xe đã gặp hỏng hóc nghiêm trọng, khiến việc phục chế trở nên tốn kém.

Mercury Cougar Brougham đời 1977.

Trong số những chiếc xe còn được rao bán để phục chế có Chevrolet Nova Custom đời 1973. Mẫu sedan bốn cửa này được chào giá 4.000 USD và được đánh giá vẫn còn nền tảng khá tốt để khôi phục. Nova thế hệ thứ ba được sản xuất từ năm 1968 đến 1974 và từng đạt doanh số 369.511 xe chỉ riêng trong năm 1973, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy của Chevrolet thời kỳ đó.

Chevrolet Nova Custom đời 1973.

Theo Autocar



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