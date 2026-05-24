Từ sinh viên thi robot đến nghiên cứu sinh khởi nghiệp AI

Theo NextFin News, startup trí tuệ hiện thân OriginFlow đã liên tiếp hoàn tất nhiều vòng gọi vốn chỉ sau vài tháng thành lập.

Nhà sáng lập kiêm CEO của OriginFlow là Tần Thận Đào (Qin Shentao), sinh năm 2001 tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Anh sớm được biết đến trong giới robot và AI nhờ thành tích học tập, nghiên cứu và thi đấu công nghệ nổi bật.

Tần Thận Đào tốt nghiệp ngành cơ điện tử của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Trung Quốc, vào năm 2023. Trong thời gian học đại học, anh nhận nhiều danh hiệu cao của trường như Huân chương Thanh niên Ngũ Tứ, Huy chương Hiệu trưởng cùng học bổng quốc gia. Đây đều là những danh hiệu dành cho nhóm sinh viên xuất sắc nhất của trường.

Không chỉ có thành tích học thuật, Tần Thận Đào còn nổi bật ở các cuộc thi robot và AI. Anh cùng đồng đội từng giành chức vô địch nhiều sân chơi công nghệ cấp quốc gia tại Trung Quốc, trong đó có các cuộc thi về robot hợp tác, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, anh theo học tiến sĩ AI tại Đại học Thanh Hoa. Hướng nghiên cứu chính của anh là AI hiện thân (embodied AI), xe tự hành và học tăng cường.

Theo hồ sơ học thuật công khai, Tần Thận Đào là một trong số ít nghiên cứu sinh nhận học bổng “Future Scholar PhD Programme” của Thanh Hoa - chương trình dành cho các nhà nghiên cứu trẻ có tiềm năng nổi bật.

Năm 2025, khi vẫn đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, anh bắt đầu khởi nghiệp với OriginFlow - startup tập trung vào công nghệ trí tuệ hiện thân và tương tác người - máy.

Theo truyền thông Trung Quốc, nền tảng nghiên cứu về robot cùng kinh nghiệm thực chiến từ các cuộc thi công nghệ được xem là một trong những yếu tố giúp nhóm sáng lập trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Tần Thận Đào đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Research Gate

Công nghệ giúp robot “hiểu” thao tác của con người

Điểm cốt lõi trong công nghệ của OriginFlow là mô hình thu thập dữ liệu NeuroScale do công ty tự phát triển.

Thay vì chỉ dựa vào camera như nhiều hệ thống robot truyền thống, công nghệ này sử dụng tín hiệu điện sinh ra từ cơ bắp khi con người vận động để thu thập dữ liệu.

Thông qua thiết bị cảm biến điện cơ bề mặt (sEMG), hệ thống có thể ghi nhận hoạt động cơ bắp của con người, sau đó dùng AI để mô phỏng các thao tác như chuyển động tay hay lực tác động.

Theo OriginFlow, hướng tiếp cận này giúp robot học thao tác của con người theo cách tự nhiên hơn, đồng thời giảm lỗi dữ liệu trong quá trình huấn luyện. Công nghệ cũng khắc phục hạn chế của camera trong trường hợp vật thể bị che khuất.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí thiết bị tương đối thấp. Theo giới thiệu, mỗi bộ thiết bị thu thập dữ liệu của OriginFlow hiện có giá khoảng 1.000 nhân dân tệ.

Startup này hiện phát triển ứng dụng trong hai lĩnh vực chính là sản xuất công nghiệp và dịch vụ gia đình. Công ty đang hợp tác với nhiều đối tác để thu thập dữ liệu thao tác thực tế của con người trong các công việc như dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc hay nấu ăn nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ năng cho robot dịch vụ trong tương lai.

Xu hướng mới của AI và robot tại Trung Quốc

Những năm gần đây, trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) trở thành một trong những hướng phát triển được Trung Quốc đầu tư mạnh trong lĩnh vực AI và robot.

Khác với AI chỉ xử lý dữ liệu trên môi trường số, trí tuệ hiện thân hướng tới việc giúp robot có khả năng tương tác với thế giới vật lý thông qua chuyển động, cảm biến và học hỏi từ hành vi con người.

Nhiều trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa, Bắc Kinh hay Chiết Giang đang đẩy mạnh nghiên cứu robot và AI thế hệ mới.

Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc tham gia thành lập startup công nghệ ngay từ khi còn học đại học hoặc làm nghiên cứu.

Theo giới chuyên môn, các công nghệ tương tác người - máy như NeuroScale có thể mở rộng ứng dụng sang robot, thiết bị thông minh, phục hồi chức năng y tế và điện toán không gian trong tương lai.