Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cork, Ireland, đã tìm hiểu tác động của cà phê lên trục ruột - não, mạng lưới giao tiếp hai chiều giữa các vi sinh vật trong đường tiêu hóa và não bộ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, thực hiện trên 62 người trưởng thành khỏe mạnh từ 30-50 tuổi. Trong đó, 31 người thường xuyên uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày và 31 người không uống cà phê. Các tác giả theo dõi tâm trạng, khả năng nhận thức, mức độ căng thẳng, chức năng miễn dịch, vi khuẩn đường ruột... của những người tham gia.

Ngay khi bắt đầu nghiên cứu, nhóm thường xuyên uống cà phê có hệ vi sinh vật đường ruột khác biệt rõ rệt so với nhóm không uống. Họ có phản ứng cảm xúc cao hơn trong khi nhóm không uống cà phê thực hiện tốt hơn các bài kiểm tra trí nhớ.

Cà phê là thức uống phổ biến xuất hiện trong rất nhiều nghiên cứu. Ảnh: Ban Mai

Sau đó, những người thường xuyên dùng cà phê được yêu cầu ngừng uống trong 2 tuần. Tiếp theo, họ được phân ngẫu nhiên để uống cà phê chứa caffeine hoặc cà phê khử caffeine trong 3 tuần.

Khi uống cà phê trở lại, cả hai nhóm đều ghi nhận mức độ căng thẳng cảm nhận, triệu chứng trầm cảm và tính bốc đồng giảm so với thời điểm cuối giai đoạn ngừng uống.

Việc ngừng uống rồi sử dụng cà phê trở lại cũng làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và nồng độ một số chất chuyển hóa. Một số thay đổi xuất hiện ở cả người uống cà phê chứa caffeine và cà phê khử caffeine, cho thấy caffeine không phải nguyên nhân của tất cả tác động từ cà phê.

Tiến sĩ John Cryan, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết kết quả cung cấp thêm manh mối về mối quan hệ phức tạp giữa cà phê, vi sinh vật đường ruột và não bộ.

“Những phát hiện của chúng tôi cho thấy các phản ứng của hệ vi sinh vật và thần kinh đối với cà phê, cũng như những lợi ích tiềm năng lâu dài của cà phê đối với một hệ vi sinh vật khỏe mạnh hơn”, Tiến sĩ Cryan nói.

Theo ScienceDaily, đây là nghiên cứu quy mô nhỏ nên các kết quả chưa chứng minh cà phê trực tiếp gây ra những thay đổi về tâm trạng, khả năng nhận thức hoặc sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, nghiên cứu cung cấp thêm những hiểu biết về các cơ chế sinh học qua đó cà phê có thể tác động đến sức khỏe.

Tiến sĩ Cryan bổ sung: “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy cà phê, dù có caffeine hay đã khử caffeine, đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo những cách khác nhau”.