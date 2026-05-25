Không khí đông nghịt từ khán phòng đến khu trải nghiệm cho thấy sức hút đặc biệt của đại đô thị công viên sinh thái tri thức - hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc thành phố.

Sức nóng “áp đảo” thời tiết 38 độ C

Ngay từ đầu giờ sáng 24/5, dòng người đã liên tục đổ về khu vực tổ chức sự kiện “Mảnh ghép hoàn hảo - Khởi tạo trung tâm mới Tây Bắc TP.HCM”. Chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ, toàn bộ không gian khán phòng và các khu vực trải nghiệm bên ngoài đã kín chỗ. Nhiều khách hàng sẵn sàng đứng trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn để tìm hiểu thông tin dự án.

Sự kiện “Mảnh ghép hoàn hảo - Khởi tạo trung tâm mới Tây Bắc TP.HCM” thu hút hơn 2.000 khách tham dự

Theo bà Nông Hoàng Ngọc Viễn - đại diện New Gen, lượng khách hàng quan tâm đến dự án đã tăng mạnh từ trước thời điểm kick-off 20/5.

“Không chỉ tìm hiểu thông tin, nhiều khách hàng còn chủ động đặt lịch tham quan và làm việc trực tiếp với đội ngũ tư vấn”, bà Viễn cho biết.

Bà Đặng Thị Hà - Giám đốc Kinh doanh MDLand, cho biết sức nóng của Vinhomes Sài Gòn Park thực tế đã được tích lũy từ nhiều tháng trước.

“Hôm nay, công ty chúng tôi mời khoảng 60 khách hàng tham dự, lượng booking tăng trưởng tích cực và việc tư vấn thuận lợi hơn nhiều so với trước đây”, bà Hà chia sẻ.

Diễn biến tại sự kiện cho thấy Vinhomes Sài Gòn Park đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường trong bối cảnh nguồn cung đại đô thị quy mô lớn, được quy hoạch bài bản theo mô hình sống xanh - đồng bộ - đa tiện ích tại TP.HCM ngày càng khan hiếm.

“Nơi đáng sống mới” của TP.HCM hút mạnh nhu cầu ở thực

Theo các đơn vị phân phối, phần lớn khách tìm hiểu dự án đều hướng đến nhu cầu an cư dài hạn, đặc biệt là những gia đình trẻ muốn dịch chuyển khỏi khu vực nội đô đông đúc để tìm kiếm môi trường sống nhiều không gian xanh, tiện ích đồng bộ và phù hợp cho nhiều thế hệ.

Bà Đặng Thị Hà nhận định, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của người mua đang thay đổi, từ ưu tiên vị trí trung tâm truyền thống sang ưu tiên chất lượng sống và môi trường phát triển lâu dài cho gia đình.

“Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng chịu áp lực dân số, mật độ xây dựng cao và thiếu hụt không gian xanh, mô hình đại đô thị công viên sinh thái với hệ tiện ích hoàn chỉnh như Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành lựa chọn mới của nhiều hộ gia đình”, bà Hà lý giải.

Bà Đặng Thị Hà - Giám đốc Kinh doanh MDLand (bìa phải), đang tư vấn tại sự kiện

Chị Phương Thảo (36 tuổi), một khách hàng tham dự sự kiện, cho biết lý do quan tâm dự án đến từ nhu cầu tìm kiếm nơi ở lâu dài cho gia đình và con cái.

“Tôi đánh giá cao không gian xanh, sự thông thoáng cũng như hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ tại Vinhomes Sài Gòn Park. Đây là mô hình sống mà gia đình trẻ hiện nay rất cần”, chị Thảo chia sẻ.

Theo vị khách hàng có 2 con nhỏ, sức hút của dự án còn đến từ định hướng phát triển theo mô hình đô thị tri thức, nơi cư dân có thể tiếp cận đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, chăm sóc sức khỏe và các không gian trải nghiệm ngay trong nội khu.

“Điều tôi quan tâm là con cái có môi trường phát triển tốt, gia đình có không gian sống cân bằng hơn thay vì phải di chuyển quá nhiều giữa nơi ở, nơi học và nơi làm việc”, chị Thảo nói thêm.

Những tiện ích đẳng cấp như VinWonders ngay nội khu là điểm hấp dẫn các gia đình có nhu cầu mua ở thực

Không chỉ sở hữu hệ thống công viên quy mô lớn cùng chuỗi tiện ích xanh hiếm có, Vinhomes Sài Gòn Park còn được hưởng lợi từ hạ tầng đang tăng tốc mạnh tại khu Tây Bắc TP.HCM như Quốc lộ 22 mở rộng, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3, Vành đai 4 và đặc biệt là tuyến Metro số 2 đã khởi công. Những yếu tố này đang góp phần thay đổi vị thế toàn khu vực, đưa Tây Bắc TP.HCM trở thành trung tâm sống - làm việc - giáo dục mới của thành phố.

Song song với nhu cầu ở thực, dự án cũng thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu Tây Bắc.

Theo anh Nguyễn Minh Mẫn - đại diện Global Home, nhiều khách hàng lựa chọn xuống tiền từ giai đoạn đầu để đón sóng hạ tầng và hướng tới bài toán khai thác cho thuê trong tương lai.

“Khi một đại đô thị hình thành cùng hệ sinh thái giáo dục, thương mại và lượng cư dân lớn, nhu cầu thuê ở thực sẽ tăng rất mạnh. Đây là yếu tố giúp các nhà đầu tư có thêm niềm tin về khả năng khai thác dòng tiền lâu dài”, anh Mẫn nhận định.

Vinhomes Sài Gòn Park đang cho thấy sức hút rõ rệt với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực

Ở góc độ khác, chị Võ Thị Xuân Nguyên, Trưởng phòng Kinh doanh Nhà Kim Cương, cho biết phần lớn khách hàng của đơn vị là những nhà đầu tư đã đồng hành với Vinhomes nhiều năm và đánh giá cao năng lực phát triển đô thị của chủ đầu tư.

Theo chị Nguyên, khi các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 hay cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi vào vận hành trong vài năm tới, khu Tây Bắc TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về dân cư lẫn giá trị bất động sản.

“Điểm quan trọng là dự án có lực cầu ở thực rất lớn. Khi cư dân về ở đông, khả năng khai thác cho thuê sẽ thuận lợi hơn và đó là nền tảng giúp bất động sản tăng giá bền vững”, chị Nguyên nhận định.

Thu Loan