Liên danh Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và Metro số 2 đoạn Thủ Dầu Một - TPHCM.

Theo đề xuất, tuyến metro đầu tiên sẽ kết nối từ trung tâm Thành phố mới Bình Dương (nay thuộc phường Hòa Phú, TPHCM) đến ga Bến xe Suối Tiên, với tổng chiều dài khoảng 32,43km. Tuyến dự kiến có 19 ga trên cao, vận hành với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 120km/h.

Với tổng mức đầu tư khoảng 64.370 tỷ đồng, tuyến metro này được xem là “mạch máu” giao thông quan trọng, kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện hữu. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách khối lượng lớn mà còn đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Song song đó, tuyến đường sắt đô thị số 2, dài 24,2km, sẽ kết nối từ khu vực Thủ Dầu Một đến ga Hiệp Bình (thuộc tuyến metro số 3 của TPHCM). Tuyến này dự kiến có 14 ga trên cao, với tổng vốn đầu tư khoảng 59.968 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 15.000 tỷ đồng.

Sau khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành thương mại, TPHCM tiếp tục dồn lực cho những đại dự án giao thông mang tính bước ngoặt. Ảnh: TK

Cả hai dự án được liên danh nhà đầu tư định hướng triển khai theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Việc đầu tư dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) như BOT hoặc BT, nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.

Để đảm bảo tính khả thi, liên danh Becamex – THACO cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí nghiên cứu và chịu mọi rủi ro nếu hồ sơ không được chấp thuận. Nếu được UBND TPHCM thông qua chủ trương, các nhà đầu tư sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý ngay trong năm 2026, hướng tới khởi công vào quý I/2027 và phấn đấu đưa dự án vào vận hành từ năm 2030.

Sau sáp nhập, mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM dự kiến gồm 27 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.012km; trong đó, khu vực Bình Dương (cũ) có 12 tuyến dài khoảng 305km, còn Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 3 tuyến dài khoảng 125km. Trên cơ sở các quy định mới, đặc biệt là Nghị quyết 188 của Quốc hội, TPHCM đang đồng loạt triển khai nhiều dự án metro.

Hiện nay, TPHCM đã khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), động thổ tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, đồng thời chuẩn bị các bước để khởi công đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm (thuộc tuyến metro số 2) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.