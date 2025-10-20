Tôi và chồng cũ ly hôn được 3 năm, xuất phát từ những mâu thuẫn khó hòa giải về chuyện kinh tế. Thời điểm chia tay, chúng tôi đã có chung 2 con trai (5 tuổi và 2 tuổi).

Vì các con còn nhỏ, ở với mẹ vẫn là tốt nhất, lại không muốn chúng chịu cảnh chia tách nên tôi quyết định nhận trách nhiệm chăm sóc cả hai. Chồng cũ tôi hoàn toàn đồng ý bởi anh hiểu tôi thương và chăm con khéo thế nào.

Anh cũng nhận chu cấp cho 2 con 15 triệu/tháng và sẵn sàng gửi thêm khoản tương xứng nếu tôi muốn thuê giúp việc để hỗ trợ chăm sóc các con, đỡ đần việc nhà.

Tưởng chừng sau ly hôn, chúng tôi sẽ lạnh nhạt với nhau, có gặp gỡ hay liên lạc cũng chỉ vì các con. Nhưng suốt 3 năm qua, mọi dịp lễ như mùng 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật tôi, chồng cũ đều chủ động tặng hoa và quà rất chu đáo.

Thậm chí, anh còn cư xử và chọn quà tinh tế, chỉn chu hơn cả khi chúng tôi còn chung sống.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ chồng cũ cảm thấy có lỗi, hối hận vì quyết định ly hôn nên giờ cố gắng thay đổi, tìm cách lấy lòng tôi để mong được tái hợp. Thế nhưng, từ đó đến nay, anh chưa từng nhắc đến chuyện quay lại - dù anh vẫn sống một mình.

Chồng cũ từ chối tái hợp nhưng năm nào cũng tặng quà sinh nhật, 20/10, 8/3 cho vợ cũ vì muốn dạy con trai cách cư xử tử tế với phụ nữ. Ảnh minh họa

Gần đây, chồng cũ lại mang bó hoa tươi thật to đúng loại tôi thích, kèm hộp trang sức sang tặng cho tôi nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam.

Anh còn hỏi tôi có muốn đi ăn uống hay cà phê, mua sắm gì không để đưa 3 mẹ con đi. Nghe câu hỏi ấy, trong lòng tôi tự dưng dâng lên cảm xúc hỗn độn khó tả, không hiểu sao chồng cũ lại chu đáo với mình thế này.

Tôi lại nghĩ, liệu có phải anh thực sự muốn chúng tôi quay lại nhưng do ngại nên không dám thổ lộ?

Mặc dù cảm xúc lúc đó rất phức tạp nhưng tôi quyết định vẫn nên hỏi anh một lần cho rõ ràng: “Ly hôn rồi sao anh vẫn chu đáo với em vậy, hay là anh muốn tái hợp phải không?”.

Chồng cũ tôi nghe xong thoáng giật mình, ngạc nhiên nhưng chỉ đáp lại một từ “không”.

Chưa để tôi kịp phản ứng gì thêm, anh chậm rãi nói: “Anh với em có 2 đứa con trai. Tuy thất bại trong hôn nhân nhưng anh vẫn muốn làm gương cho các con, dạy chúng cách cư xử tử tế với phụ nữ và những người khác nữa.

Dù chúng ta không còn là vợ chồng nhưng vẫn là cha, là mẹ, cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng và răn dạy các con. Anh mong 2 đứa sẽ hiểu, cảm nhận được nhiều điều thông qua những gì người lớn làm, qua cách mà bố mẹ chúng duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau tan vỡ”.

Thật sự nghe xong những lời nói của anh, tôi thấy nghẹn lòng. Chúng tôi chia tay khi bồng bột nhưng cũng khó hàn gắn vì tình cảm đã nguội lạnh. Chưa kể, có thể bây giờ tôi thấy tái hợp được nhưng nhỡ đâu sau này, về ở chung, mâu thuẫn lại xảy ra thì sao?

Điều cốt lõi là dù trong hoàn cảnh nào thì việc chăm sóc, dạy dỗ con cái vẫn được đặt lên hàng đầu. Bởi các con tuy sống trong điều kiện vật chất đủ đầy nhưng vẫn thiệt thòi khi gia đình rạn nứt.

Chúng tôi hiểu sự thiếu thốn đó nên cố gắng bù đắp xứng đáng để các con cảm nhận được sự yêu thương từ cả cha và mẹ, lớn lên bình an.

Độc giả giấu tên