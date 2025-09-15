Sau gần 10 năm miệt mài với cây sầu riêng, người dân buôn Jung 2, xã Krông Pắc đã biến buôn làng mình thành một trong những "buôn tỉ phú" sung túc bậc nhất tỉnh Đắk Lắk.

Những ngôi nhà sàn truyền thống dần được thay thế bằng các biệt thự tiền tỉ bề thế. Những chiếc xe sang trọng cũng không còn là hình ảnh xa lạ trên đường làng.

Ngôi nhà có giá trị 4,7 tỉ đồng của gia đình bà H'win. Ảnh: Hải Dương

Gia đình bà H'win Niê (73 tuổi) là một trong những ví dụ điển hình cho sự đổi đời nhờ cây sầu riêng.

Đầu năm nay, gia đình bà đã hoàn thành căn biệt thự trị giá hơn 4,7 tỉ đồng. Căn nhà 2 tầng khang trang với 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 gara ô tô và khuôn viên sân rộng cả trăm mét vuông. Căn nhà được ốp đá bên ngoài, bên trong được ốp hoàn toàn bằng gỗ quý từ phòng khách đến phòng bếp, phòng ngủ.

"Nhà tôi có 2ha sầu riêng đã thu hoạch gần 10 năm nay. Những năm qua, nhờ trúng mùa, được giá nên gia đình đã xây căn nhà này để ở. Diện tích rộng nên gia đình phải mua máy lau nhà để thuận tiện trong việc vệ sinh nhà cửa", bà H'win chia sẻ.

Căn nhà là thành quả xứng đáng mà gia đình bà H'win tích góp nhiều năm. Ảnh: Hải Dương

Cũng ở buôn Jung 2, anh Y Brao M'lô vừa xây xong căn biệt thự rộng cả trăm mét vuông trị giá 2,5 tỉ đồng. Căn biệt thự 2 tầng này cũng được ốp bằng gỗ hoàn toàn từ phòng khách đến phòng bếp.

Sau khi hoàn thành, gia đình anh đã tổ chức tiệc tân gia mời 1.400 khách để chia sẻ niềm vui. Số tiền để xây dựng căn nhà này được gia đình anh tích góp nhiều năm qua từ tiền thu hoạch hơn 1ha sầu riêng. Ngoài ra, gia đình anh còn mua thêm một chiếc ô tô hơn 800 triệu đồng để tiện đi lại, thăm hỏi bà con.

Theo ông Bùi Đình Thành, buôn trưởng buôn Jung 2, bước thay đổi đáng kinh ngạc này là kết quả của sự chăm chỉ, ham học hỏi và tiết kiệm của bà con. Hiện nay, trong số 250 hộ dân của buôn, hơn 150 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng số hộ nghèo chỉ còn 6 hộ.

Ông Thành cho biết thêm, trong buôn Jung 2 có hơn 50 căn biệt thự trị giá trên 1 tỉ đồng, trong khi số lượng ô tô thì rất nhiều và chưa thống kê hết được.

"Hầu hết những căn biệt thự và xế hộp sang trọng này đều đến từ quả sầu riêng. Nếu sầu riêng cứ được mùa, được giá thì kinh tế của người dân buôn Jung 2 sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa", ông Thành nói.

Ông Thành chia sẻ thêm, bà con trong buôn rất đoàn kết, ai có việc gì là đến đầy đủ để giúp đỡ. Nhờ có kinh tế vững vàng nên con cái trong các gia đình đều được học hành bài bản. Đặc biệt, bà con chấp hành rất tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hình ảnh những căn biệt thự tiền tỉ của người dân buôn Jung 2 được PV VietNamNet ghi lại vào ngày 12/9:

Căn biệt thự trị giá 1,8 tỉ đồng của một người dân trồng sầu riêng ở buôn Jung 2. Ảnh: Hải Dương

Căn biệt thự trị giá 2,5 tỉ đồng của gia đình anh Y Brao M'lô. Ảnh: Hải Dương

Bên trong căn biệt thự của anh Y Brao M'lô. Ảnh: Hải Dương

Trong buôn Jung 2 có hơn 50 căn biệt thự tiền tỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Hải Dương

Những ngôi nhà bề thế, thể hiện sự trù phú của buôn. Ảnh: Hải Dương