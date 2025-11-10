Sáng 10/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030 có chủ đề: “Xây dựng ngành Ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, kỷ cương, kỷ luật, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là dịp tổng kết, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua”, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh và nhân văn.

Dự Đại hội có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thi đua trong ngoại giao, góp phần phát triển, nâng cao vị thế đất nước

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, Bộ Ngoại giao đã triển khai các mặt công tác đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả mang tính đột phá.

Trong đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch”, Bộ Ngoại giao triển khai chiến dịch "ngoại giao vaccine", vận động và tiếp nhận hơn 258 triệu liều vaccine, tiếp nhận trang thiết bị y tế với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD.

Hưởng ứng phong trào hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ các địa phương ký kết hơn 400 Bản ghi nhớ hợp tác với đối tác quốc tế; vận động thành công 73 nước công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; tham mưu đẩy mạnh hình thức ngoại giao mới như ngoại giao y tế, môi trường, nông nghiệp, công nghệ...

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp tham mưu, kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành 17 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về các vấn đề đối ngoại quan trọng; phục vụ và chủ trì trên 340 hoạt động ngoại giao song phương và đa phương quan trọng.

Trong đó có hơn 80 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt, đón trên 100 đoàn lãnh đạo các nước; nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 11 nước, Đối tác chiến lược với 6 nước, thiết lập Đối tác toàn diện với 4 nước, Đối tác chiến lược theo lĩnh vực với 5 nước, góp phần hình thành cục diện đối ngoại thuận lợi nhất từ sau Đổi mới đến nay.

Bộ Ngoại giao góp phần quan trọng để Việt Nam đảm nhiệm thành công các vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Chủ tịch ASEAN năm 2020; thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc giai đoạn 2023-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028; tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF), Hội nghị P4G; lần đầu tiên trúng cử 9 cơ chế quan trọng của UNESCO; phối hợp tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Các hoạt động đối ngoại Đảng tiếp tục được mở rộng với việc Đảng ta có quan hệ với 259 chính đảng ở 119 quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về hoạt động ngoại giao. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngoại giao nghị viện đã phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương và song phương. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài được chú trọng.

Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ các địa phương ký kết hơn 600 thỏa thuận quốc tế; thúc đẩy đàm phán, nâng tổng số FTA Việt Nam tham gia lên 17; vận động được 19/27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA); đặc biệt đã triển khai hiệu quả các Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì với các bộ, ngành và Trưởng Cơ quan đại diện về ngoại giao kinh tế.

Bộ Ngoại giao đã tham mưu ban hành Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030; tích cực hỗ trợ xây dựng, vận động thành công UNESCO ghi danh thêm 25 danh hiệu/di sản thế giới, nâng tổng số di sản thế giới tại Việt Nam lên là 75 di sản.

Ngày 8/11 vừa qua, UNESCO đã thông qua sáng kiến của Việt Nam “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững".

Giai đoạn 2025-2030, Bộ Ngoại giao bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là bảo đảm hòa bình ổn định, đẩy mạnh phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân.

Bộ Ngoại giao xác định rõ công tác thi đua, khen thưởng phải được đổi mới mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực nội sinh, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Ngoại giao có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cá nhân Thủ tướng tới toàn thể Đại hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác thi đua có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực, truyền cảm hứng, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao hiệu suất làm việc bằng cách động viên, giáo dục và nêu gương và khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái”, vì vậy sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thấm nhuần và làm theo lời dạy của Bác, qua nhiều thời kỳ, các phong trào thi đua ái quốc trên toàn quốc đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, cổ vũ, động viên nhân dân cả nước nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đối với ngành Ngoại giao - đội ngũ “chiến sỹ tiên phong trên mặt trận đối ngoại”, Thủ tướng cho rằng phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa đặc biệt và luôn gắn liền với lời dạy của Bác: “Thi đua là tinh thần quốc tế”; “Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giớ”.

Thủ tướng đúc rút kết quả phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao với 5 cụm từ khoá: “Giữ vững môi trường”, “Mở rộng cục diện", “Nâng cao thế lực”, “Phát huy vai trò”, “Xây dựng nền tảng”.

Cùng với quốc phòng, an ninh, ngoại giao đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước để phát triển; mở rộng cục diện đối ngoại thuận lợi nhất từ sau Đổi mới đến nay, củng cố, nâng cao thế và lực của đất nước thông qua công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngành đã phát huy hiệu quả vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế; xây dựng nền tảng và củng cố vững chắc nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thực hiện “3 làm tốt, với tinh thần 3 thi đua” trong giai đoạn mới

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của ngành Ngoại giao trong những năm qua, nhất là trong việc phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội, những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua đã góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ ngoại giao Việt Nam “Trung thành - Bản lĩnh - Kỷ cương - Kỷ luật - Tâm huyết - Trí tuệ - Sáng tạo”.

Phân tích tình hình và thông tin với Đại hội về định hướng, mục tiêu phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng cho biết, bối cảnh đặt ra những yêu cầu mới đối với tầm nhìn, sứ mệnh và nhiệm vụ của công tác đối ngoại.

Do đó, công tác thi đua phải phục vụ nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng suất; nâng cao hiệu quả; thấm đẫm vào mỗi cán bộ, công chức, viên chức; dứt khoát không hình thức.

Ngoại giao phải với phương châm: Đoàn kết quốc tế mang lại sức mạnh; hợp tác quốc tế mang lại lợi ích; đối ngoại mang lại lòng tin; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao bản lĩnh, tự tin, hiện đại, đổi mới, sáng tạo...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp triển khai công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ chủ động, tích cực thúc đẩy đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, nước Đông Nam Á, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và đối tác tiềm năng đi vào chiều sâu, thực chất, tăng độ tin cậy, bền vững lâu dài; tranh thủ, phát huy tối đa cơ hội từ khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập; nâng cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị quốc tế, nền kinh tế toàn cầu, văn minh nhân loại.

Ngành nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học, công nghệ, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài để đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, phục vụ thực hiện 3 đột phá chiến lược và triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; chủ động phối hợp với lực lượng làm công tác đối ngoại ở Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực.

Ngành tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ngang tầm mặt bằng chung quốc tế, thực sự là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, tinh thần thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao càng phải được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mỗi cán bộ ngoại giao phải là một “chiến sỹ tiên phong”, “người truyền cảm hứng” về một Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, hiện đại và luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất; hạng Ba và Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao thực hiện “3 làm tốt” với tinh thần “3 thi đua”.

Đó là: “Làm tốt” hơn nữa các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có tham mưu chiến lược, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường.

Tiếp theo là “Làm tốt” hơn nữa vai trò kết nối, tăng cường đối ngoại song phương để kết nối trong nước và quốc tế; kết nối kinh tế; kết nối văn hóa; kết nối số, công nghệ; kết nối con người…

Thứ ba là “Làm tốt” hơn nữa sứ mệnh quốc tế; nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam; tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế đất nước trong việc chủ động, tích cực tham gia định hình và cải cách quản trị toàn cầu, nhất là tại các diễn đàn, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, ngành thực hiện "3 thi đua”: Thi đua trong đổi mới tư duy chiến lược và hành động sáng tạo; thi đua trong vun đắp quan hệ đối tác, niềm tin và tình hữu nghị với bạn bè quốc tế; thi đua trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và mong muốn, với truyền thống vẻ vang 80 năm qua, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

