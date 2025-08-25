Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Ngoại giao luôn gắn liền với vận mệnh đất nước từ buổi bình minh độc lập mùa thu năm 1945 đến khúc ca khải hòa hòa bình, thống nhất năm 1975 và đổi mới, hội nhập, xây dựng cơ đồ, vươn tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay.

Trong hành trình lịch sử vinh quang đó, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam có quyền tự hào về những đóng góp xứng đáng của mình.

Tổng Bí thư khẳng định trải qua những biến động của thời cuộc, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn mình, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại

Tổng Bí thư khẳng định đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong thời kỳ đổi mới, cùng với quốc phòng - an ninh, ngoại giao đã luôn khẳng định, thể hiện được vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực tham gia giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình...

Đối ngoại, ngoại giao là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế Việt Nam. Ngoại giao cũng đã xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Tổng Bí thư dẫn chứng về lớp lớp các nhà ngoại giao xuất sắc đã tiếp nối, khẳng định được cốt cách nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao

Từ truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang, Tổng Bí thư nói về các bài học ngoại giao. Đó là: kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; lấy nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược làm cơ sở của ngoại giao; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt; gắn ngoại giao với lòng dân...

Tổng Bí thư phân tích về tình hình thế giới và trong nước, yêu cầu đặt ra với Ngoại giao Việt Nam là phải không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, có tầm nhìn chiến lược, nhanh nhạy về chính sách, năng lực dự báo chính xác, bắt kịp tình hình, nghệ thuật xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác.

Ngoài ra, Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, tích cực "kết nối - điều phối - dẫn dắt" trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, nhất là những vấn đề ta có lợi ích thiết thực; tiếp tục đóng góp tích cực vào huy động nguồn lực phục vụ cho phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Đó là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng".

Tổng Bí thư nêu một số định hướng lớn, bao gồm: xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trong đó, toàn diện trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại.

Hiện đại về tư duy, phương pháp, công cụ: thực hiện chuyển đổi số ngoại giao, phân tích dữ liệu lớn, ngoại giao số - công dân số - truyền thông số; chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn ngoại giao.

Chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi; văn hóa ứng xử, văn phong đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu.

Phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam: kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao vị thế quốc gia đi đôi với tôn vinh giá trị của hòa bình, đề cao chủ nghĩa nhân văn cao cả...

Tổng Bí thư lưu ý cần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu, văn minh nhân loại, hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ngành Ngoại giao cũng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại.

"Trong một thế giới đang biến động khôn lường, Ngoại giao phải thực sự là tai, mắt, là chỗ dựa tin cậy về tham mưu định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; phải phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống" - Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ngành Ngoại giao cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, đổi mới tư duy và cách tiếp cận về văn hoá tham mưu theo hướng thẳng thắn, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị ngành làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý quốc tế, ngôn ngữ - văn hoá đối tác, kỹ năng ngoại giao đa phương, ngoại giao số, ngoại giao công chúng; thu hút, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn mình qua việc khó, việc mới; dành đủ nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãng phí; chú trọng xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn ngành...

Theo Tổng Bí thư, "khi đứng trong cộng đồng quốc tế với tư thế mới, chúng ta có quyền tự hào rằng: Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển".

Trong 20 năm tới, Việt Nam phải vươn mình trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Tổng Bí thư tin tưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định; tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển; không ngừng nâng cao vị thế đất nước.