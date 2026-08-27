Tâm điểm sẽ là thế hệ iPhone mới, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra màn hình gập. Bộ ba này có thể đánh dấu một trong những mùa ra mắt iPhone đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

iPhone Ultra màn hình gập. Ảnh: Fpt

Bên cạnh iPhone, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 cũng được kỳ vọng góp mặt.

Chưa dừng lại ở đó, Apple có thể tận dụng sự kiện này để giới thiệu một phiên bản Apple TV 4K mới.

Đây là sản phẩm đã khá lâu chưa được nâng cấp và đang được xem là một trong những thiết bị cần được làm mới trong hệ sinh thái nhà thông minh của Apple.

Một phiên bản HomePod mini mới cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện. Đáng chú ý hơn, Apple có thể mang đến thiết bị trung tâm nhà thông minh mà hãng đã được cho là phát triển trong thời gian dài.

Sản phẩm này từng được đồn đoán bị trì hoãn do những khó khăn trong quá trình nâng cấp Siri lên nền tảng Siri AI.

Nếu Apple giải quyết được vấn đề này đúng thời điểm, thiết bị trung tâm nhà thông minh có thể trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của sự kiện.

HomePod mini ra mắt năm 2020. Ảnh: Apple

Tuy vậy, cũng còn cả một danh sách sản phẩm Apple chưa ra mắt khá dài, người dùng không nên kỳ vọng tất cả sẽ xuất hiện trong sự kiện ngày 9/9.

Những cái tên vắng mặt đáng chú ý phải kể đến như iPhone 18 tiêu chuẩn, AirPods có camera, MacBook Pro màn hình cảm ứng, iPad mini OLED, Apple Watch SE 4.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple có thể trì hoãn iPhone 18 đến đầu năm 2027. Trong khi đó, theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, AirPods Ultra tích hợp camera sẽ không xuất hiện trước năm 2027.

MacBook Pro màn hình cảm ứng sẽ không xuất hiện cùng iPhone 18 Pro và iPad mini thế hệ mới với màn hình OLED nhiều khả năng sẽ được công bố vào tháng 10.

Apple dường như đang chia nhỏ lịch trình để tạo ra nhiều đợt ra mắt trong những tháng tiếp theo, thay vì dồn toàn bộ sản phẩm vào một sự kiện.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra là những cái tên được chờ đợi nhất, sự kiện ngày 9/9 vẫn có đủ sức trở thành một trong những màn trình diễn công nghệ lớn nhất năm 2026.

Phần còn lại của hệ sinh thái Apple có thể sẽ tiếp tục được hé lộ trong tháng 10 hoặc phải chờ sang năm 2027.

(Theo AppleInsider, MacRumors)