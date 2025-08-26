Sức nóng vượt kỳ vọng của Vinhomes Green City là minh chứng rõ nét cho tác động kép từ cả ngoại lực và nội lực, gồm sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường và những lợi thế không đối thủ của dự án so với mặt bằng chung.

Ngoại lực khuấy động thị trường

Kinh tế vĩ mô khởi sắc đang nâng đỡ mạnh mẽ cho thị trường bất động sản. Đến cuối tháng 7/2025, theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân đã giảm còn 6,53%/năm - mức thấp nhất gần một thập kỷ. Lãi suất tiền gửi cũng chỉ ở mức 4,18%/năm. Các gói vay ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, người mua nhà lần đầu tiếp tục được duy trì với mức 5,9%/năm đến hết 2025, hỗ trợ đáng kể cho người có nhu cầu thực. Lãi suất thấp không chỉ giúp khơi thông dòng tiền mà còn củng cố niềm tin phục hồi cho thị trường địa ốc.

Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới trong 6 tháng đầu năm 2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy, niềm tin đang trở lại mạnh với thị trường khi người mua sẵn sàng vay ngân hàng nếu bất động sản đáp ứng các nhu cầu thực về tiện ích và môi trường sống. Đặc biệt, tiêu chí “sống xanh” trở thành ưu tiên hàng đầu - với 86% khách hàng quan tâm, và 88% chấp nhận chi trả cao hơn với bất động sản xanh.

“Người mua hiện nay không chạy theo các yếu tố ngắn hạn mà ưu tiên sản phẩm có pháp lý minh bạch, tiện ích đồng bộ, vị trí chiến lược và chủ đầu tư uy tín. Đây là sự chuyển dịch căn cơ trong hành vi mua bất động sản”, đại diện một sàn giao dịch tại TP.HCM đánh giá.

Các sự kiện bán hàng của Vinhomes Green City luôn thu hút “biển người” tham dự

Cùng với đó, dòng vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh - nơi giá vẫn “dễ chịu” nhưng tiềm năng tăng trưởng cao. Theo Batdongsan.com.vn, giá bán ở khu vực trung tâm TP.HCM, Hà Nội tăng quá cao tạo nên sự phân hóa về giá, thúc đẩy xu hướng dịch chuyển sang đô thị vệ tinh, vừa tạo cơ hội sở hữu nhà chất lượng cho người mua ở thực vừa mở ra biên độ tăng giá lý tưởng cho nhà đầu tư.

Nội lực “khủng” đưa Vinhomes Green City bứt tốc

Lãi suất thấp và đầu tư công mạnh mẽ được xem là yếu tố ngoại lực hỗ trợ tích cực cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng bền vững vẫn phụ thuộc vào nội lực từ chính sản phẩm, bao gồm pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, tiện ích đẩy đủ và tiêu chuẩn sống xanh.

Trong xu hướng lên ngôi của các đô thị vệ tinh phía Nam, Vinhomes Green City nổi lên như một “ngôi sao” nhờ hai yếu tố then chốt: chính sách giãn xây chưa từng có tại miền Nam, cùng hệ sinh thái tiện ích “all-in-life” lần đầu tiên hiện diện ở phía Tây Bắc TP.HCM.

Với chính sách giãn xây đột phá, khách hàng chỉ cần số vốn ban đầu từ 550 triệu đồng, tương đương 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại. Phần giá trị quyền sử dụng đất à giá trị thương mại còn lại, người mua được hỗ trợ vay tới 85%, miễn lãi suất và không phải trả gốc trong 24 tháng.

Ông Trần Anh Tuấn, với thâm niên gần một thập kỷ đầu tư tại các thị trường vệ tinh TP.HCM, phân tích: “Mô hình giãn xây giúp nhà đầu tư và người mua ở thực giảm áp lực dòng tiền giai đoạn đầu, giữ được suất mua ở thời điểm giá tốt, tránh được nguy cơ lạm phát khiến chi phí xây dựng tăng cao. Đây là chiến lược thông minh để hưởng lãi vốn cao hơn, và thu về lợi nhuận vượt xa các kênh đầu tư truyền thống”.

Bên cạnh chính sách tài chính, sức hút của Vinhomes Green City còn đến từ hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ trên tổng diện tích hơn 197 ha. Đó là Trung tâm thương mại Vincom 4ha, dãy phố thương mại Trung hoa, Nhật Bản, hệ thống trường liên cấp Vinschool, hệ thống sân tập thể thao… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, mua sắm, vui chơi của cư dân. Chất sống “all-in-life” cân bằng trọn vẹn giữa nhịp sống đô thị hối hả còn được tạo nên nhờ 36 ha cây xanh, mặt nước và 12 công viên sinh thái.

Vinhomes Green City tích hợp đầy đủ các tiện ích cốt lõi phục vụ đời sống cư dân

Đặc biệt, Vinhomes Green City thụ hưởng trực tiếp mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được đẩy mạnh thi công tại Tây Bắc TP.HCM. Từ tuyến DT823D, đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài về Đức Hòa, cho tới các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 22 hay Metro số 2… những bệ phóng gia tăng giá trị cho Vinhomes Green City đang tăng tốc về đích, tạo lợi nhuận vượt trội cho những nhà đầu tư đi trước đón đầu.

Theo giới quan sát, những dự án hiếm có như Vinhomes Green City đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Tây Bắc TP.HCM - nơi cân bằng giữa yếu tố an cư, đầu tư và phát triển đô thị bền vững.

Thế Định