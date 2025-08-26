TPHCM được xem là "đầu tàu" kinh tế, động lực tăng trưởng chính của cả nước, đóng góp gần 1/4 tổng GDP. Thế nhưng, vị thế chiến lược này lại đang bị kìm hãm bởi chính hạ tầng giao thông. Tình trạng kẹt xe kinh niên đã trở thành rào cản lớn, bào mòn sức cạnh tranh và cản trở dòng chảy thương mại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TPHCM đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng ở vùng lõi đô thị. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Nút thắt lớn kìm chân "đầu tàu" kinh tế

Kết nối hạ tầng giao thông TPHCM đang là một "điểm nghẽn" lớn, gây cản trở nghiêm trọng việc vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến sự liên kết kinh tế giữa Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, được xem là trục 'xương sống' liên kết vùng phía đông TPHCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành hiện quá tải gấp rưỡi công suất. Lượng xe lưu thông hàng ngày đã vượt quá 63.500 lượt, cao hơn nhiều so với mức tối đa 44.000 lượt theo thiết kế. Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Tương tự là cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận kết nối TPHCM với miền Tây. Lưu lượng xe trung bình mỗi ngày lên tới 56.000 lượt, vượt quá năng lực phục vụ của đường.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên ùn tắc do vượt công suất khai thác gấp 1,5 lần. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngoài ra, các tuyến quốc lộ huyết mạch gồm Quốc lộ 22 nối TPHCM với Tây Ninh, Quốc lộ 13 nối các tỉnh Tây Nguyên hay Quốc lộ 1, 51 kết nối TPHCM với Đồng Nai đi Vũng Tàu cũng chung tình cảnh, ùn tắc 'như cơm bữa'.

Sự quá tải này tạo ra những "nút thắt cổ chai" kìm hãm sự phát triển chung của toàn khu vực khi không chỉ gây lãng phí thời gian, nhiên liệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng hóa, kìm hãm sự phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chờ loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ "giải cứu" giao thông TPHCM

Nhiều năm qua, Chính phủ và các địa phương đã đưa ra một chiến lược tổng thể, đồng bộ, không chỉ là những dự án đơn lẻ mà là một hệ thống liên kết chặt chẽ. Lời giải cho bài toán này chính là loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, đang được triển khai gấp rút.

Đầu tiên phải kể đến sân bay quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) với vốn gần 110.000 tỷ đồng, được mệnh danh là “cánh cửa vươn tầm thế giới”, dự kiến khai thác thương mại vào năm 2026. Dự án này không chỉ đóng vai trò giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất mà còn trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ logistics hiện đại.

Sân bay Long Thành đang thi công. Ảnh: Hoàng Anh.

Tiếp đến, đường Vành đai 3 TPHCM đang triển khai, được ví như “xương sống” của mạng lưới giao thông vùng. Vành đai 3 sẽ tạo ra một hành lang kinh tế mới, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn tại tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh với sân bay và cảng biển mà không cần đi qua trung tâm TPHCM.

Mới đây, ngày 19/8, loạt dự án được khởi công, kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp xoay chuyển gỡ nút thắt về hạ tầng. Đầu tiên là dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, một dự án khẩn cấp với gần 15.000 tỷ đồng để giải quyết ùn tắc và kết nối sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Quy mô nâng cấp 22km lên 8-10 làn xe, đồng thời xây dựng một cầu Long Thành mới để tăng cường khả năng thông xe.

3 cao tốc mới được khởi công giúp hoàn thiện bức tranh giao thông, tăng tính liên kết vùng. Bao gồm, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, vốn hơn 19.600 tỷ đồng, là "mảnh ghép" cuối cùng, giúp Tây Ninh trở thành một cửa ngõ giao thương năng động với Campuchia.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, vốn 8.496 tỷ đồng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối Đồng Nai, TPHCM với vùng Tây Nguyên, giảm tải cho Quốc lộ 20.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thuộc dự án thành phần 1 của cao tốc Bắc Nam phía Tây, vốn 19.965 tỷ đồng, tạo động lực phát triển đột phá cho khu phía bắc TPHCM (Bình Dương cũ), tỉnh Đồng Nai với khu vực Tây Nguyên.

Kẹt xe trở thành rào cản lớn, bào mòn sức cạnh tranh và cản trở dòng chảy thương mại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngoài ra, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, vốn gần 30.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp miền Tây với khu vực Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, cao tốc này tạo ra một luồng di chuyển mới, giúp các phương tiện từ miền Tây có thể dễ dàng tiếp cận sân bay Long Thành và các cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) mà không cần đi qua TPHCM.

Với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn hơn 17.800 tỷ đồng giúp giảm tải cho trục QL1-QL51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tạo ra một trục giao thông mới, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp, cảng biển và khu du lịch, liên kết chặt chẽ với sân bay Long Thành trong tương lai.