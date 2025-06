Trụ sở LHQ tại Mỹ. Ảnh: UN

Hãng tin RT dẫn lời ông Lavrov phát biểu tại Diễn đàn Tương lai 2050 ở Moscow hôm 9/6: "Tốt nhất là chuyển trụ sở LHQ tới Sochi. Nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin từng đề xuất việc này một cách nghiêm túc nhưng sau đó ông đã nhượng bộ Tổng thống Mỹ Roosevelt, đầu tiên là Long Island, tiếp đến là New York, Manhattan".

Tuy nhiên, ông Lavrov thừa nhận, đề xuất thay đổi trên cực kỳ khó thực hiện, cả về nhân sự lẫn bất động sản. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow nói thêm, việc đột ngột thay đổi vị trí trụ sở LHQ đặc biệt khó khăn khi các hợp đồng dài hạn đã được ký kết, các nhân sự đã mua nhà ở. "Thật đáng sợ khi tưởng tượng đến điều này", ông Lavrov nói.

Trụ sở chính của LHQ, gồm cả Hội đồng Bảo an lẫn Đại hội đồng LHQ tọa lạc ở trung tâm Manhattan, New York, Mỹ kể từ năm 1951. Trước đây, Ngoại trưởng Nga từng đề cập tới đề xuất của ông Stalin sau khi Washington từ chối cấp thị thực (visa) cho phái đoàn ngoại giao cấp cao của Moscow trước phiên họp của Đại hội đồng LHQ năm 2019, khi ông Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên.

Nga là một trong 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, cùng với Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp. Cả 5 nước thành viên này đều có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào được đưa ra trước hội đồng. 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an do Đại hội đồng LHQ bầu, có nhiệm kỳ 2 năm.

Nga từng tranh luận về việc mở rộng số thành viên của Hội đồng Bảo an. Theo ông Lavrov, lẽ ra Ấn Độ, Brazil và đại diện của châu Phi phải tham gia Hội đồng Bảo an với tư cách nước thành viên thường trực từ lâu. "Điều này là cần thiết để đảm bảo tính đại diện, đại diện cho đa số thế giới", ông Lavrov phát biểu vào năm ngoái. Quan chức này lập luận, các quốc gia phương Tây được đại diện quá mức tại LHQ.