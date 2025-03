Theo RT, Ngoại trưởng Sergey Lavrov ngày 25/3 đã có cuộc phỏng vấn với kênh Channel 1 sau khi các phái đoàn Nga - Mỹ kết thúc quá trình đàm phán kéo dài hơn 12 tiếng tại Ảrập Xêút. Ông Lavrov đã đưa ra những nhận định về sự tương đồng giữa Ukraine và Greenland.

"Tôi nhớ rõ lý do Tổng thống Donald Trump muốn sáp nhập Greenland là vì an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng tôi đã nói với Washington về điều này, bởi họ cần một sự so sánh trực quan. Về cơ bản, Ukraine quan trọng với an ninh của Nga hơn Greenland đối với Mỹ", ông Lavrov cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng tỏ ra lạc quan về chính sách đối ngoại của chính quyền Trump, nhấn mạnh việc Washington đã công nhận nhu cầu an ninh của Moscow và sự tôn trọng lẫn nhau là con đường duy nhất để tiến về phía trước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng không phải dựa trên những chính sách dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

"Chúng tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào. Tuy vậy, Nga nhận thấy Tổng thống Trump muốn khôi phục quan hệ đôi bên cùng có lợi, dựa trên sự tôn trọng và những thỏa thuận khả thi. Quan hệ giữa Moscow và Washington dưới thời ông Biden thực sự bất thường và chúng ta đang cố khôi phục lại trạng thái bình thường", ông Lavrov bày tỏ.

Ngoại trưởng Nga lưu ý, việc ông Biden muốn mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khi coi nhẹ các quan ngại về an ninh của Nga là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện tại.