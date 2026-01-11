Tối 10/1, đêm nhạc Hoài niệm diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội trở thành điểm hẹn cho những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang.

Thời tiết Hà Nội ngày đầu năm rét căm căm nhưng hàng trăm người vẫn có mặt từ sớm, háo hức chờ đợi những điểm mới lạ, đặc sắc khi đặt hai tâm hồn âm nhạc nổi tiếng cạnh nhau với các màn trình diễn do Hồng Nhung, Bằng Kiều, Ngọc Anh 3A và Quang Hà thể hiện.

Nếu Trịnh Công Sơn để lại những ca khúc đầy chất tự sự, chiêm nghiệm, triết lý thì Phú Quang mang đến âm nhạc của ký ức, của những cảm xúc rất thật, rất đời. Đêm nhạc Hoài niệm không đặt họ cạnh nhau để so sánh mà để họ soi chiếu, bổ sung cho nhau như hai mạch chảy song song trong ký ức người yêu nhạc.

Là ca sĩ đầu tiên bước lên sân khấu, Quang Hà khiến khán giả bất ngờ khi mang đến Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn, Mơ về nơi xa lắm và Đâu phải bởi mùa thu của Phú Quang. Trong mỗi màn trình diễn của nam ca sĩ, khán phòng nhiều lúc lặng đi rồi vang lên những tiếng vỗ tay kéo dài.

Tâm sự với khán giả, Quang Hà cho biết đây là lần đầu trình diễn các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang trên sân khấu lớn nên áp lực và hồi hộp. Thay vì hoạt ngôn và vui nhộn như thường thấy, nam ca sĩ tỏ ra bẽn lẽn mỗi lúc giao lưu và tập trung hoàn toàn vào giọng hát khi trình diễn.

Bằng Kiều là giọng ca quen thuộc với nhạc Phú Quang lẫn nhạc Trịnh Công Sơn. Trong đêm nhạc này, anh mang đến hàng loạt nhạc phẩm của hai nhạc sĩ. Sau tiết mục Còn tuổi nào cho em, nam ca sĩ thừa nhận hay hát sai lời nhạc Trịnh và có những bài "hát đến 1000 lần vẫn sai" vì cảm thấy áp lực, hồi hộp.

Đến khi hát bài Hạ trắng và Biển nhớ, anh cũng rào trước đón sau: "Chắc là cũng sai một hai chữ, mong mọi người thông cảm". Với các tác phẩm Em ơi Hà Nội phố hay Hà Nội ngày trở về của nhạc sĩ Phú Quang, Bằng Kiều có sự đồng cảm rất lớn vì cũng từng sống xa thủ đô nhiều năm và mỗi lần về đều muốn quay trở lại những con phố nhỏ gắn với tuổi thơ.

Bằng Kiều song ca với Quang Hà.

Hồng Nhung cũng là giọng ca gắn bó lâu năm với cả hai nhạc sĩ. Nữ ca sĩ được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dìu dắt từ khi mới vào TPHCM sinh sống, lập nghiệp và cũng là gương mặt quen thuộc trong các concert riêng của nhạc sĩ Phú Quang sau này. Cô nhận ra cả Trịnh Công Sơn và Phú Quang đều dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho vẻ đẹp Hà Nội, cho tình yêu nảy nở trên từng con phố nhỏ của Thủ đô và cả hai nhạc sĩ đều cho thấy cuộc đời là hữu hạn còn tình yêu là vô cùng.

Nữ ca sĩ thăng hoa và nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả qua các nhạc phẩm: Về lại phố xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội (Phú Quang), Ru em từng ngón xuân hồng, Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn). Trước khi biểu diễn Huyền thoại mẹ, Hồng Nhung nhớ lại kỷ niệm lần đầu thu âm ca khúc này khi còn là một cô gái mới lớn.

Ngày ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi co ro trên sàn nhà, nghe cô hát rồi khóc nức nở như một đứa trẻ vì nhớ đến mẹ. Những năm song hành bên nhạc sĩ, cô nhận ra người phụ nữ được ông dành tình yêu to lớn nhất chính là mẹ và bà cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều tác phẩm của ông.

Hồng Nhung gợi cảm và tràn đầy năng lượng ở tuổi U60.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc là khi MC đọc lại tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về mẹ - người phụ nữ hy sinh âm thầm để con có thể lớn lên. Tình cảm dành cho mẹ của nhạc sĩ cũng được thể hiện trong đêm nhạc Hoài niệm với ca khúc Mẹ do Ngọc Anh biểu diễn.

Ngọc Anh 3A tiếp tục dẫn dắt khán giả qua những tác phẩm đòi hỏi chiều sâu cảm xúc như Dương cầm lạnh, Khúc mùa thu. Cô cho biết nhạc sĩ Phú Quang viết riêng Khúc mùa thu cho NSND Lê Dung - cô giáo của Ngọc Anh 3A và phải rất lâu sau khi nghệ sĩ qua đời, Ngọc Anh 3A mới dám hát ca khúc này.

Ngọc Anh 3A đắm đuối với nhạc Phú Quang.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thăng hoa với các ca khúc Dương cầm lạnh, Nỗi nhớ, Romace 3, Khúc mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông và Điều giản dị. Mỗi lần cô cất giọng, khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay không ngớt như sự ghi nhận cho một giọng ca đã chín muồi qua năm tháng.

Điểm nhấn của chương trình là những màn song ca chưa từng thấy trong tiết mục Mưa hồng của Quang Hà và Bằng Kiều hay Chiều đông Mát-cơ-va do Ngọc Anh - Hồng Nhung thể hiện. Ngọc Anh nói cô sởn da gà khi song ca cùng đàn chị mà mình luôn ngưỡng mộ.

Ngọc Anh - Hồng Nhung thể hiện "Chiều đông Mát-cơ-va".

Khi biểu diễn chung, Ngọc Anh càng được truyền cảm hứng từ năng lượng tích cực cũng như bản lĩnh của Hồng Nhung. Cô cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Hồng Nhung nỗ lực vượt qua những biến cố để trở lại sân khấu. Đáp lại, Hồng Nhung dành cho đàn em lời động viên chân thành, tin rằng Ngọc Anh sẽ còn thành công rực rỡ hơn nữa.

Bản mash-up các ca khúc Hà Nội ngày trở về - Em ơi Hà Nội phố - Chiều một mình qua phố - Hãy yêu nhau đi do Hồng Nhung, Bằng Kiều, Ngọc Anh, Quang Hà hòa giọng khép lại đêm diễn. Hoài niệm không đơn thuần là một đêm diễn, đó là hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả, là nơi cảm xúc đong đầy và chân thật. Các ca khúc trong đêm nhạc đều được nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và các cộng sự phối khí, làm mới hoàn toàn. Chương trình do Giáng Hương - con gái thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang chỉ đạo nghệ thuật và Ruby Ngọc phụ trách sản xuất.

