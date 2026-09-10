Trở lại bất ngờ với MV Phận gái kén chồng, "Ngọc nữ quan họ" Minh Ngọc mang đến một luồng gió dân gian đương đại mới. Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 chia sẻ về hành trình nghệ thuật cũng như tiêu chuẩn kén chồng tương lai.

Ca sĩ Minh Ngọc.

Kén chồng chỉ cần buồng cau

- Tuổi 22 thường là lúc các cô gái Gen Z đang mải mê bay nhảy và khám phá thế giới nhưng Ngọc lại chọn ra mắt một MV mang hơi hướm suy tư như "Phận gái kén chồng", vì sao vậy?

Tôi mới gặp một bạn sinh năm 2005 đã sắp lấy chồng. Có vẻ độ tuổi lấy chồng đang trẻ hóa nên mọi người ít nhắc đến việc kén chồng. Ban đầu, khi có ý định ra mắt sản phẩm, tôi muốn thiên về chủ đề mang âm hưởng dân gian hoặc gắn với quê hương Kinh Bắc. Nhưng khi gặp bài hát này, tôi thấy có duyên nên thu âm thử.

- MV cuốn hút nhưng vẫn có chút tiếc bởi dường như Minh Ngọc chưa thực sự sẵn sàng bùng nổ khi thể hiện vũ đạo cùng vũ đoàn?

Nhảy múa trong MV này thực sự là một thử thách với tôi. Tôi đang được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về dòng nhạc Thính phòng. Biểu diễn ở các show tôi thường chọn các bài hát dòng dân gian trữ tình, chỉ đi lại trên sân khấu thôi, chưa từng nhảy múa. Việc ra mắt MV lần này thực sự là bước chuyển mình của tôi.

- Cô gái trong MV thuần Việt, vậy tương lai Minh Ngọc mong muốn người chồng như thế nào?

Tiêu chí kén chồng trong bài hát tôi thấy ổn và có lẽ giống tiêu chí của tôi. Tôi rất thích câu: "Da nâu một thân lực điền, che chở cho em ngày sau". Câu này mang hai nghĩa: vừa đẹp về ngoại hình, vừa mang nghĩa bóng là mình được che chở. Ngoài ra, tôi cũng thích sự thông minh, người không buồn phiền, không than trách hay than vãn. Một tiêu chí truyền thống có thể kinh tế không đặt lên hàng đầu nhưng nhất định phải… 1 có buồng cau (cười).

- Thách cưới chỉ cần buồng cau thôi sao?

Ông cha ta từ lâu đã cho rằng cây cau có thân thẳng đứng, điều này biểu thị sự vững vàng và kiên định của người quân tử, đấng mày râu.

Minh Ngọc có chút phá cách trong MV mới.

Theo đuổi hình mẫu người diễn xướng dân gian thế hệ mới

- Với sự ra mắt sản phẩm này, Minh Ngọc sẽ theo hình mẫu người diễn xướng dân gian thế hệ mới hay nghệ sĩ giải trí để Nam tiến và có theo con đường giảng dạy như lâu nay vẫn lan toả văn hoá dân tộc trên trang cá nhân với biệt danh “Cô gái quan họ”?

Tôi sẽ theo hình mẫu người diễn xướng dân gian thế hệ mới. Thật ra tôi nhận thấy mình hát nhạc thính phòng không hay, phát âm không thuần Việt. Cô Đinh Trang nói khi dạy tôi hát bài Tây, cô phải sửa nhiều và tỏ ý chưa hài lòng. Nhưng đến buổi hát bài Việt, cô lại khen tôi hát đúng, lấy hơi chuẩn trong khi hát bài Tây tôi lại lấy hơi ngược. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao nên quyết định theo con đường biểu diễn thay vì giảng dạy. Đi dạy yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc chuẩn chỉnh mà điều này tôi tự thấy mình chưa đáp ứng được.

Trước khi thi Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 tại TPHCM, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật hay đi hát. Sau cuộc thi đó, tự dưng tôi có hứng thú và muốn học nhạc chuyên nghiệp. Lúc đi thi ở TPHCM, mọi thứ từ quần áo, bài hát đều có giám đốc âm nhạc, stylist, chuyên gia trang điểm lo sẵn. Nói chung ê-kíp từ A đến Z, việc của ca sĩ chỉ có hát. Thị trường phát triển giải trí trong TPHCM rất tốt, nhưng tôi không có ý định Nam tiến.

- Phương Mỹ Chi thành danh nhờ bệ phóng là “Cô gái dân ca”, còn Minh Ngọc được biết đến nhiều là “Cô gái quan họ”, nếu năm 13 tuổi quyết định ở lại TPHCM sau khi giành Quán quân Tuyệt đỉnh song ca biết đâu bây giờ đã có một Minh Ngọc toả sáng như Phương Mỹ Chi?

Tôi không cảm thấy tiếc nuối điều gì vì nhận ra thị trường và phong cách ngoài Bắc phù hợp với mình. Ở đây, tôi được đi thi các giải chuyên nghiệp và được tôi luyện, học hỏi thêm rất nhiều. Dù yêu ca hát nhưng lúc nào tôi cũng có những phương án 2,3 cho sự nghiệp của mình.

Có giai đoạn, tôi bị xoang nặng. Suốt thời gian đó, tôi bị tắc tịt mũi, không thở được, kéo theo trào ngược dạ dày, lúc nói là giọng mũi. Tôi thấy bất lực kinh khủng, đi khám khắp các bệnh viện, chỉ đỡ chút rồi lại tái phát. Sau đó, tôi được giới thiệu một loại thuốc nam, uống liên tục 1 tháng trời thì đỡ và dần ổn định.

Lúc bệnh nặng nhất, tôi giấu không chia sẻ với ai ngoài bố mẹ. Tôi stress đã nghĩ đến đường lùi. Nếu không hát được nữa, tôi đành chuyển nghề sang làm quản lý văn hóa, tổ chức sự kiện, làm văn phòng hoặc lui về phía sau sân khấu. Tôi xác định không làm nghề này làm nghề khác nên chưa bao giờ hối tiếc vì những lựa chọn của bản thân.

- Nghệ sĩ, ngoài tài năng còn phải có cá tính và sự quyết liệt nhưng Minh Ngọc đang hơi an toàn...

Tôi công nhận khả năng truyền thông của mình kém. Kể cả khi ra MV Phận gái kén chồng, có những đoạn bạn trợ lý nói cắt thành video thật ngắn để đăng TikTok với tiêu đề thu hút nhưng tôi cũng ngăn lại. Tôi không quen làm những thứ không đúng với bản chất tự nhiên của mình. Tôi biết mình đang bị an toàn quá, tâm lý yếu. Có lẽ sau khi học xong, tôi sẽ tham gia vài gameshow cho thay đổi tư duy và mạnh dạn hơn.

Ảnh: NVCC