Xem clip:
Chùa Bốn Mặt toạ lạc tại xã Thuận Hoà, thành phố Cần Thơ (trước đây thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).
Theo tư liệu tại chùa, công trình có tuổi đời gần 500 năm, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2017. Ngôi chùa rộng 6,5ha gồm: chánh điện, ao Mách Cha Ling, tam tạng tháp, sala, lò hoả táng, nhà ở của các sư sãi và nhà tiếp khách…
Tương truyền, vào khoảng đầu thế kỷ 16, trong lần khai khẩn đất hoang để làm nương rẫy canh tác và phát triển nông nghiệp, đồng bào Khmer vô tình phát hiện một tượng Phật bằng đá có 4 mặt quay về 4 hướng.
Cho rằng đây là điềm lành, năm 1537, bà con trong vùng góp công, góp sức xây dựng ngôi chùa rồi rước pho tượng trên về thờ.
Lúc mới thành hình, nơi đây vốn chỉ là ngôi chùa nhỏ làm bằng tre, đất, đá và gỗ. Trải qua 3 lần trùng tu, chùa Bốn Mặt trở thành một quần thể kiến trúc Khmer truyền thống đặc sắc bậc nhất khu vực.
Chánh điện rộng hơn 200m2, mái được thiết kế dạng tam cấp, ở trung tâm là đỉnh gắn tháp nhọn với tượng 4 mặt của Maha Prum. Viền và các góc cạnh của mái chánh điện được điêu khắc mô phỏng theo hình tượng rồng, bên dưới được trang trí bởi các hình tượng nữ thần Kâyno với gương mặt hiền hòa, phúc hậu, được chạm trổ hết sức công phu.
Cùng với đó là tượng chim thần Krud đứng uy nghi ở vị trí tiếp giáp giữa mái và các trụ cột, tượng trưng cho sức mạnh nâng đỡ chánh điện.