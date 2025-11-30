Xem clip:

Chùa Bốn Mặt nhìn từ trên cao

Chùa Bốn Mặt toạ lạc tại xã Thuận Hoà, thành phố Cần Thơ (trước đây thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Theo tư liệu tại chùa, công trình có tuổi đời gần 500 năm, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2017. Ngôi chùa rộng 6,5ha gồm: chánh điện, ao Mách Cha Ling, tam tạng tháp, sala, lò hoả táng, nhà ở của các sư sãi và nhà tiếp khách…

Tương truyền, vào khoảng đầu thế kỷ 16, trong lần khai khẩn đất hoang để làm nương rẫy canh tác và phát triển nông nghiệp, đồng bào Khmer vô tình phát hiện một tượng Phật bằng đá có 4 mặt quay về 4 hướng.

Cho rằng đây là điềm lành, năm 1537, bà con trong vùng góp công, góp sức xây dựng ngôi chùa rồi rước pho tượng trên về thờ.

Lúc mới thành hình, nơi đây vốn chỉ là ngôi chùa nhỏ làm bằng tre, đất, đá và gỗ. Trải qua 3 lần trùng tu, chùa Bốn Mặt trở thành một quần thể kiến trúc Khmer truyền thống đặc sắc bậc nhất khu vực.

Chánh điện rộng hơn 200m2, mái được thiết kế dạng tam cấp, ở trung tâm là đỉnh gắn tháp nhọn với tượng 4 mặt của Maha Prum. Viền và các góc cạnh của mái chánh điện được điêu khắc mô phỏng theo hình tượng rồng, bên dưới được trang trí bởi các hình tượng nữ thần Kâyno với gương mặt hiền hòa, phúc hậu, được chạm trổ hết sức công phu.

Cùng với đó là tượng chim thần Krud đứng uy nghi ở vị trí tiếp giáp giữa mái và các trụ cột, tượng trưng cho sức mạnh nâng đỡ chánh điện.

Bên trong chánh điện, pho tượng Phật Bốn Mặt gắn liền truyền thuyết hình thành chùa vẫn giữ được sự nguyên vẹn sau gần nửa thiên niên kỷ. Trung tâm chánh điện đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 2m, ngồi thiền trên bệ cao 3m, tạo nên không gian uy nghiêm

Một hạng mục nổi bật khác là ao Mách Cha Ling với ngọn tháp cao 20m. Bên trong tháp có tượng Phật ngồi trên mình con rắn 7 đầu. Xung quanh ao là tượng 12 con giáp

Bao bọc quần thể chùa là các bảo tháp - nơi người dân gửi tro cốt người thân, thể hiện lòng hiếu thảo, tưởng nhớ công ơn sinh thành

Chùa Bốn Mặt còn gây ấn tượng bởi nhiều cây hồng nhung cổ thụ nằm rải rác trong khuôn viên. Những gốc hồng nhung hàng trăm năm tuổi không chỉ được xem là “báu vật” của chùa mà còn khiến nhiều du khách tò mò tìm đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu về nét độc đáo riêng của ngôi cổ tự gần 500 năm tuổi này.