Những ngày qua, mưa lớn xối xả, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến nhiều địa phương Nam Trung Bộ như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… chìm trong biển nước, vượt qua nhiều đỉnh lũ từng được xem là lịch sử.

Giữa lúc người dân oằn mình chống chọi thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh và các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã đồng loạt mở bếp dã chiến, nấu hàng nghìn suất cơm nóng chuyển tận tay bà con. Những hộp cơm giản dị mà ấm tình quân – dân trở thành điểm tựa tinh thần giữa bộn bề khó khăn.

Tại xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk), Trường Mầm non Phú Hòa 1 được Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) chọn làm điểm lập bếp dã chiến.

Bếp cơm người lính thắp lửa sẻ chia giữa vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Văn Viễn

Trong gian phòng nhỏ, cán bộ, chiến sĩ cùng các cô giáo mầm non xoay vòng với nhiều phần việc: người vo gạo, người nhặt rau, người đứng bếp. Thực phẩm được đơn vị mang theo khi hành quân và thu gom nhanh từ các tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Gạt vội giọt mồ hôi trên trán, tay vẫn thoăn thoắt đảo nồi canh lớn, hạ sĩ Y Ja Niê (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584) chia sẻ: “Có tận mắt chứng kiến mới hiểu bà con vất vả thế nào. Vốn quen thao trường súng đạn, nay được cầm muôi nấu cơm, anh em chúng tôi bảo nhau phải làm nhanh nhất có thể để kịp đưa đến bà con”.

Bộ đội Trung đoàn 584 cùng người dân khẩn trương chuẩn bị cơm tối cho các hộ bị cô lập. Ảnh: Văn Viễn

Cùng có mặt tại bếp, Thiếu tá Nguyễn Duy Khoa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584, cho biết quân số của đơn vị đang tập trung ở hai điểm nóng là xã Phú Hòa 1 và Tây Hòa.

“Phương châm của chúng tôi là: nước rút đến đâu, bộ đội sẽ giúp dân dọn dẹp trường học, cơ sở công cộng và nhà cửa đến đó. Bằng tất cả tấm lòng, đơn vị cố gắng hỗ trợ để người dân có cơm no bụng, nhà sạch bùn sau lũ”, Thiếu tá Khoa khẳng định.

Những suất cơm nóng, đầy đủ dinh dưỡng sẽ được chuyển từ bếp dã chiến quân đội đến với dân trong vùng cô lập. Ảnh: Văn Viễn

Ở phường Tuy Hòa, không khí cũng khẩn trương không kém. Những hộp cơm vuông vức, đầy đặn được chuyền tay nhau, chứa đựng sự tỉ mỉ và ân cần của người lính.

Bếp cơm tại đây có sự góp sức của nữ quân nhân – Thiếu tá Nguyễn Thị Hoàng Anh (Ban CHPTKV 6 – Tuy Hòa). “Trong bão lũ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì vậy, việc đảm bảo vệ sinh và tốc độ đóng gói luôn là ưu tiên hàng đầu”, chị chia sẻ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra bếp ăn Ban Chỉ huy PTKV 6 – Tuy Hòa. Thượng tướng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ khi chuẩn bị hàng trăm suất cơm nóng cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Văn Viễn

Cơm chín cũng là lúc thử thách bắt đầu. Bộ đội cùng các lực lượng chức năng lập tức dùng xuồng, ca nô vượt qua những vùng ngập nặng, trở thành những “shipper đặc biệt”, mang hơi ấm đến từng hộ dân và đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ cứu hộ khi gặp tình huống khẩn cấp.

Hiện có 7 bếp thực hiện mô hình “quân – dân kết hợp”: vừa đảm bảo hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa cung cấp hàng nghìn suất “cơm lành canh ngọt” đến tay người dân. Mạng lưới này trải rộng tại các điểm nóng ngập lụt như Sông Hinh, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tuy Hòa, Hòa Hiệp, Đồng Xuân…

Các nhu yếu phẩm được bộ đội trao tận tay người dân vùng lũ. Ảnh: Anh Qui

Đặc biệt, để chi viện cho hướng Tuy Hòa, chiều 21/11, Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu) đã điều 1 xe bếp dã chiến chuyên dụng vào hỗ trợ.

Với công suất lớn và khả năng cơ động cao, các “anh nuôi” trên xe bếp kỳ vọng sẽ cung cấp thêm nhiều suất ăn nóng mỗi ngày, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội và bà con vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị các suất cơm nóng để tiếp tế cho bà con vùng lũ. Ảnh: Lê Phúc

Còn tại Khánh Hòa, những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn nấu hàng trăm suất cơm trao tận tay người dân tại các khu vực bị cô lập.

Trong bếp lửa dựng tạm bên bức tường nhà dân, Thiếu tá Nguyễn Thị Hằng Nga tỉ mỉ đảo thịt gà trong chiếc chảo lớn đang sôi. Hơi khói bốc lên nghi ngút, quyện mùi hành tỏi khiến gian bếp trở nên ấm áp giữa tiết trời lạnh sau lũ.

Trong lũ dữ, những bếp cơm người lính đã trở thành điểm tựa của bà con. Ảnh: Lê Phúc

“Bao năm quen nấu cho cán bộ, chiến sĩ, hôm nay phục vụ bà con, em thấy ý nghĩa lắm. Cơm mang tên ‘bộ đội’ thì phải ngon, sạch và đủ dinh dưỡng để người dân yên tâm trong lúc khó khăn”, chị nói.

Tại phường Tây Nha Trang, Sư đoàn BB305 cũng tổ chức nấu mỗi ngày 200 suất cơm nóng, gửi đến bà con những hộ dân đang được bố trí tạm trú tập trung tại Trường THCS Vĩnh Hiệp.

Người dân tập trung tránh lũ tại Trường THCS Vĩnh Hiệp được lực lượng bộ đội hỗ trợ suất cơm nóng hằng ngày. Ảnh: Anh Qui

Nắng vẫn chưa lên, mưa còn dai dẳng trên dải đất miền trung. Giữa màu nước đục ngầu và gió lạnh quất mặt, bếp lửa của bộ đội vẫn đỏ lên mỗi sớm, mang theo hơi ấm của sự sẻ chia.

Bão lũ rồi sẽ qua, nước rồi cũng sẽ rút. Nhưng những bếp cơm đỏ lửa trong những ngày khốn khó này – hơi ấm lặng lẽ của nghĩa tình quân dân – sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của vùng đất vừa trải qua thử thách.