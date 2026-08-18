XEM VIDEO. Hơn 60 căn nhà có giá trị tiền tỷ mọc lên ở thôn Đoàn Kết

Từ vùng đất mới đến miền quê trù phú

Năm 1992, hơn 20 hộ dân người Dao Đỏ từ Cao Bằng rời quê hương vào thôn Đoàn Kết khai hoang, lập nghiệp. Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới, cuộc sống của bà con gặp muôn vàn khó khăn. Không ít gia đình phải làm thuê, làm mướn, chắt chiu từng ngày để ổn định cuộc sống.

Bằng sự cần cù, chịu khó và tinh thần đoàn kết, người dân nơi đây từng bước khai phá đất đai, phát triển sản xuất, biến vùng rừng núi còn nhiều khó khăn trở thành vùng quê có kinh tế phát triển.

Đi trên tuyến đường bê tông dài khoảng 2km ở trung tâm thôn Đoàn Kết, hình ảnh dễ nhận thấy là những căn nhà kiên cố, hiện đại nối tiếp nhau. Nhiều công trình có giá trị từ 1-2 tỷ đồng, thậm chí cao hơn, đang được hoàn thiện, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất biên giới.

Những căn nhà có giá trị tiền tỷ ở thôn Đoàn Kết. Ảnh: Hải Dương

Đổi đời nhờ bám đất, phát triển sản xuất

Ông Bàn Phụ Siệu (SN 1981, người Dao Đỏ) là một trong những người đến Đoàn Kết từ những ngày đầu. Sau nhiều năm lao động, tích góp, gia đình ông hiện có 4 ha đất sản xuất, chủ yếu trồng cà phê và lúa, mang lại nguồn thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Đầu năm 2023, gia đình ông xây dựng căn nhà rộng gần 200m² với kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, sử dụng nhiều vật liệu gỗ, trong đó bộ bàn ghế tại phòng khách có giá trị gần 100 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế, gia đình ông Siệu còn chú trọng việc học hành của con cái. Ba người con của ông đều trưởng thành. Con lớn đã lập gia đình, người con thứ hai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn con út đã tốt nghiệp đại học và làm việc tại TPHCM.

Căn nhà của gia đình ông Siệu có giá trị 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Hải Dương

Cùng thế hệ những người đầu tiên đến lập nghiệp tại Đoàn Kết, anh Bàn Thanh Minh (SN 1984), Bí thư chi bộ thôn, cũng gây dựng kinh tế từ chính mảnh đất quê hương mới.

Gia đình anh hiện có 3 ha đất trồng cà phê, hoa màu. Sau nhiều năm tích lũy, vợ chồng anh xây dựng căn nhà trị giá gần 1 tỷ đồng.

Theo anh Minh, những năm gần đây, nhờ sản xuất nông nghiệp thuận lợi, đặc biệt là các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, đời sống người dân trong thôn ngày càng được cải thiện.

“Hiện toàn thôn có hơn 60 căn nhà trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên. Những năm gần đây, nhiều con em trong thôn thi đỗ đại học, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ”, anh Minh chia sẻ.

Không chỉ giàu lên về kinh tế

Từ 24 hộ dân ban đầu, đến nay thôn Đoàn Kết đã phát triển lên 289 hộ. Toàn thôn hiện chỉ còn 6 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Theo anh Bàn Thanh Minh, địa phương đang tiếp tục hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ông Lò Văn Đức, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin xã Đắk Wil, đánh giá thôn Đoàn Kết là một trong những khu vực có kinh tế phát triển của xã. Bình quân mỗi hộ có từ 1 ha đất sản xuất trở lên, nhiều gia đình sở hữu diện tích rẫy từ 5ha.

“Đời sống ổn định giúp người dân có điều kiện đầu tư cho giáo dục. Nhiều học sinh trong thôn được học hành bài bản, theo học đại học và sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm ổn định”, ông Đức cho biết.

Không chỉ phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết cộng đồng cũng là điểm nổi bật của thôn Đoàn Kết. Trong các hoạt động chung của địa phương, bà con luôn tích cực tham gia, hỗ trợ lẫn nhau.

Theo ông Đức, nhiều công việc chung của thôn chỉ cần vận động trong thời gian ngắn đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Với những hộ đi làm ăn xa, bà con vẫn chủ động phối hợp để hoàn thành các nghĩa vụ với cộng đồng, thể hiện sự gắn bó giữa các gia đình.

Hình ảnh những căn nhà tiền tỷ ở thôn Đoàn Kết, xã Đắk Wil (ảnh chụp ngày 12/8):

Những căn nhà tiền tỷ mọc lên san sát. Ảnh: Hải Dương

Một căn nhà mới xây dựng. Ảnh: Hải Dương

Những căn nhà kiểu dáng này có rất nhiều ở thôn Đoàn Kết. Ảnh: Hải Dương

Hầu hết những căn nhà mới trong thôn đều mang phong cách hiện đại. Ảnh: Hải Dương

Căn nhà của anh Bàn Thanh Minh có giá trị 1 tỷ đồng. Ảnh: Hải Dương

Tron quá trình công tác, anh Bàn Thanh Minh đã nhận được rất nhiều giấy khen từ các cấp chính quyền. Ảnh: Hải Dương

Rất nhiều căn nhà lớn ở thôn Đoàn Kết đang hình thành. Ảnh: Hải Dương

Một góc thôn Đoàn Kết. Ảnh: Hải Dương