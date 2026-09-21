Ngôi nhà Auberge Ravoux, nơi Vincent Van Gogh thuê ở những ngày cuối đời. Ảnh: Time out

Cách Paris khoảng 30km về phía tây bắc, Auvers-sur-Oise là một ngôi làng yên bình bên sông Oise, nổi tiếng với những dấu ấn gắn liền với danh họa Vincent van Gogh. Đây là nơi ông trải qua khoảng 70 ngày cuối đời và thực hiện một loạt tác phẩm nổi tiếng.

Từ Paris, du khách có thể đến Auvers-sur-Oise bằng tàu trong khoảng 1 giờ, phù hợp cho một chuyến đi trong ngày để khám phá ngôi làng từng xuất hiện trong nhiều bức tranh của Van Gogh.

Sau gần 1 năm lưu trú tại bệnh viện tâm thần ở Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh đến Auvers-sur-Oise vào tháng 5/1890. Một trong những lý do đưa ông đến đây là bác sĩ Paul Gachet, người có quan hệ với giới nghệ thuật và sinh sống tại làng. Gachet trở thành bác sĩ của Van Gogh trong những tháng cuối đời.

Van Gogh thuê một căn phòng nhỏ trên gác của Auberge Ravoux và nhanh chóng bắt tay vào sáng tác. Trong khoảng 70 ngày ở Auvers, ông tạo ra khoảng 74 bức tranh và một số bản vẽ.

Nhà thờ trong bức tranh của Van Gogh. Ảnh: Thewaysbeyond

Những con đường làng, ngôi nhà, nhà thờ, cánh đồng lúa mì và cảnh vật xung quanh trở thành nguồn cảm hứng cho Van Gogh. Nhiều tác phẩm ra đời trong giai đoạn này sau đó trở thành những bức tranh nổi tiếng, trong đó có Nhà thờ ở Auvers, Cánh đồng lúa mì với những con quạ...

Ngày nay, dấu ấn ấy vẫn hiện diện khắp Auvers-sur-Oise. Theo tờ Time Out, những bảng minh họa được đặt quanh ngôi làng giúp du khách có thể đứng trước khung cảnh thực tế và so sánh với hình ảnh mà Van Gogh đưa lên tranh.

Cánh đồng nơi Van Gogh vẽ bức tranh nổi tiếng. Ảnh: Thewaysbeyond

Hiện tại, ở Auberge Ravoux, du khách có thể tham quan căn phòng nhỏ nơi Van Gogh từng sống. Sau khi bị thương ngày 27/7/1890, ông trở về đây và qua đời tại căn phòng này vào ngày 29/7, ở tuổi 37.

Tang lễ Van Gogh diễn ra tại Auvers-sur-Oise ngày 30/7/1890, với sự tham dự của người thân, bạn bè và người dân địa phương.

Sức hút của Auvers-sur-Oise không chỉ đến từ Van Gogh. Trước khi ông đặt chân tới đây, ngôi làng đã thu hút nhiều nghệ sĩ. Họa sĩ Charles-François Daubigny đến sống và làm việc tại đây từ thập niên 1860. Sau đó, những tên tuổi như Paul Cezanne và Camille Pissarro cũng từng đến ngôi làng để tìm cảm hứng.

Chính lịch sử nghệ thuật này, cùng những cảnh quan vẫn còn hiện hữu, khiến Auvers-sur-Oise trở thành một điểm đến đặc biệt.